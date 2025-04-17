Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полпредом в Конституционном суде
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем главы государства в Конституционном суде РФ. Соответствующий указ опубликован 17 апреля на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде РФ», — говорится в документе.
До назначения Мезенцев занимал пост государственного секретаря Союзного государства и ранее представлял Россию в различных международных структурах.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Совет Федерации на пленарном заседании 16 апреля утвердил кандидатуру Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации. Коновалов ранее занимал должность полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде.