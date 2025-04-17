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Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полпредом в Конституционном суде

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем главы государства в Конституционном суде РФ. Соответствующий указ опубликован 17 апреля на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде РФ», — говорится в документе.

До назначения Мезенцев занимал пост государственного секретаря Союзного государства и ранее представлял Россию в различных международных структурах.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

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Совет Федерации на пленарном заседании 16 апреля утвердил кандидатуру Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации. Коновалов ранее занимал должность полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде.

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