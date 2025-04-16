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Александр Коновалов назначен судьей Конституционного суда РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Совет Федерации на пленарном заседании утвердил кандидатуру Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

«По итогам обсуждения Совет Федерации принял решение назначить его (Коновалова. — Ред.) судьей Конституционного суда», — говорится в сообщении на сайте Совфеда.

Уточняется, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила Коновалову мантию судьи Конституционного суда РФ.

После заседания Коновалов принес присягу судьи и «удостоверил ее личной подписью».

Коновалов ранее занимал должность полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде, а с 2008 по 2020 год возглавлял Министерство юстиции.

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