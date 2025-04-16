Александр Коновалов назначен судьей Конституционного суда РФ
Совет Федерации на пленарном заседании утвердил кандидатуру Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
«По итогам обсуждения Совет Федерации принял решение назначить его (Коновалова. — Ред.) судьей Конституционного суда», — говорится в сообщении на сайте Совфеда.
Уточняется, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила Коновалову мантию судьи Конституционного суда РФ.
После заседания Коновалов принес присягу судьи и «удостоверил ее личной подписью».
Коновалов ранее занимал должность полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде, а с 2008 по 2020 год возглавлял Министерство юстиции.
1 апреля президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Вячеслава Бутко заместителем министра МЧС РФ. Бутко с 2020 года занимал пост начальника Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Указ президента также освобождает его от этой должности.