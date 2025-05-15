Горит оно все огнем: Дальний Восток охватили лесные пожары

Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в пяти регионах Дальнего Востока, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. В этих субъектах уже ввели режим ЧС различного масштаба, постоянно наращивают количество людей и техники на тушении. Однако огонь продолжает периодически угрожать населенным пунктам, люди жалуются на дым и запах гари. Такая ситуация более характерна для летнего периода, отметили эксперты. Осложняет ситуацию поведение местных жителей — они продолжают пренебрегать правилами пожарной безопасности, подчеркнули в Авилесоохране. Федеральный режим ЧС Лесные пожары тушат более 3 тысяч человек и более 500 единиц техники, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. Наиболее сложная обстановка в пяти регионах Дальнего Востока. В их числе Забайкальский край, где с апреля действует федеральный режим ЧС, а также Бурятия, где с 13 мая введен региональный режим ЧС, рассказал начальник управления охраны лесов от пожаров ведомства Евгений Писаревский. — Режимы ЧС муниципального характера введены в отдельных районах Амурской области, Хабаровского края и Якутии , — добавил он. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына В Забайкалье огонь подобрался близко к населенным пунктам: местные жители жаловались на дым и запах гари, где-то сгорели дачные постройки. — Помощь краю оказывают свыше 840 парашютистов и десантников федерального и регионального уровней. В ближайшее время в Забайкалье прибудут еще около 120 специалистов из федеральной Авиалесоохраны, а также из Югры и Карелии , — добавил Евгений Писаревский.

В Амурской области природный пожар приблизился к городу Циолковский и федеральной трассе. По соцсетям быстро распространились ужасающие кадры огня. Возгорание оперативно потушили.

В ближайшие дни в южных районах Забайкалья и Бурятии ожидается потепление и есть риск возникновения новых лесных пожаров , отметил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в четверг.

Привлечь дополнительные силы и средства ведомство рекомендовало и Бурятии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Всего в России действуют свыше 60 лесных пожаров на на площади, пройдено огнем свыше 665 тыс. га, следует из данных Авиалесоохраны. Особый противопожарный режим установлен в 46 субъектах.

— На период действия режима доступ в лес ограничен, а в ряде регионов — запрещен. Это важная и необходимая мера для предотвращения новых возгораний и обеспечения безопасности граждан, — напомнил Евгений Писаревский.

Основным методом борьбы с лесными пожарами в Авиалесоохране назвали контролируемый встречный отжиг, который проводят от специально проложенных минерализованных полос, дорог, ручьев. Однако стабилизировать обстановку мешает ежедневное появление новых рукотворных пожаров. Они происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесах и на соседних с ними территориях. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по сухой траве и лесной подстилке.

В чем причина раннего начала пожаров

В этом году на Дальнем Востоке сложилась нетипичная ситуация с лесными пожарами , сказал «Известиям» руководитель проектов по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков. Лесные пожары там традиционно начинаются раньше, чем в остальной части страны, подтвердил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Но все же пожары в Забайкалье, Бурятии, Амурской области сейчас уже не весенние, когда огонь попадает в лес только с открытых пространств, которые уже успели высохнуть, а сам лес еще не просох и горит неохотно, — пояснил он. — Однако сейчас из-за малого количества осадков лес уже сухой, и пожары похожи на те, что бывают обычно летом.

К такой ситуации, по мнению эксперта, привели в том числе и глобальные изменения климата. В дальнейшем подобные явления будут происходить все чаще, прогнозирует Константин Кобяков.

— Сейчас пройдено огнем больше, чем в последние три года к этому моменту. Но надо понимать, что они были аномально спокойными с точки зрения погоды, которая складывалась относительно удачно , — пояснил он. — То есть, они скорее выбивались из общего тренда, к которому мы сейчас вернулись.

Непредсказуемость климата останется одним из факторов, которые будут иметь значительно влияние на пожароопасный сезон, добавил Константин Кобяков.

— Возможно, что после такой тяжелой весны придет похолодание и вторая половина пожароопасного сезона получится более спокойной, прогнозировать сейчас сложно. Но нельзя исключать и более нежелательного развития событий, когда сгорит много, — считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Несмотря на выделение дополнительных средств и обновление парка противопожарной техники, в стране сохраняется дефицит лесных пожарных, добавил эксперт.

Поможет ли погода борьбе с пожарами

Резкому росту пожароопасности на Дальнем Востоке способствовала аномально теплая погода , подтвердили в центре погоды «Фобос». Так, в Благовещенске воздух уже прогревался до +26,5, характерных больше для июля. Пришедший в регион атмосферный фронт с влажным и прохладным воздухом из центра Сибири не поможет ситуации , следует из данных на сайте центра.

В Амурской области осадки вряд ли помогут потушить сильные пожары, разве что немного притушат пламя . И по сырой растительности огню будут сложнее распространяться.

«А вот забайкальским пожарным не стоит рассчитывать на помощь природы. Дело в том, что Байкал поспособствует рассеиванию дождевой облачности. Основные массивы туч накроют только северные районы края , а главные очаги возгораний окажутся вне зоны ненастья», — указали в «Фобосе».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Хабаровский край 15-17 мая ожидает хмурая и холодная погода, добавили в Гидрометцентре, возможен даже мокрый снег . Наиболее интенсивные осадки ожидаются в воскресенье, 18 мая. Однако в пятницу и субботу на юге региона еще сохранится теплая погода с температурой воздуха до +25 градусов. Затем значительно похолодает, температура на побережье может составить до +5 градусов.

В Приморье в пятницу сохранится жаркая погода, температура воздуха может достигать +31 градуса. В субботу, 17 мая, местами пройдут небольшие дожди, похолодает на пару градусов. Лишь в воскресенье ночью холодный фронт обрушит сильные дожди, днем воздух остынет до +15…+20 градусов.

Дожди со снегом, а также усиление ветра ожидаются и на Камчатке. В выходные воздух на юге полуострова прогреется до +12…+18, градусов, на севере - до +5…+11 градусов.