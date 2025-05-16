Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на отсутствие завышенных ожиданий США от переговоров РФ и Украины
Мир
Военные Пакистана и Индии договорились о снижении напряженности
Политика
Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Экономика
Пассажиры Пулково могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием бортпитания
Мир
Макрон обсудил с парой римским Львом XIV конфликт на Украине и ситуацию в Газе
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Мир
В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу Совета РФ – НАТО
Экономика
Подделки исключат из системы маркировки «Честный знак»
Экономика
Переплата по рыночной ипотеке превысила 10 млн рублей
Мир
СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине
Мир
В межправкомиссии РФ и Малайзии предположили запуск прямых рейсов в 2025 году
Мир
Купленная за $27 гарвардская копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом
Мир
Сийярто заявил об усилении антивенгерской пропаганды на Украине
Наука и техника
Летающего робота-доставщика и новые беспилотники представили на HeliRussia
Мир
Мерц не исключил в новом пакете санкций ЕС пункта о замороженных активах РФ
Спорт
«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
США ввели санкции против высокопоставленных чиновников «Хезболлы»

Педиатр рассказала о симптомах наличия гельминтов в организме

Педиатр Алексенцева: раздражительность может указывать на наличие глистов
0
EN
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Среди детей дошкольного и школьного возраста гельминты наиболее распространены, рассказала «Известиям» педиатр «Инвитро-Воронеж» Елена Алексенцева 16 мая. Она перечислила симптомы, указывающие на их наличие.

По ее словам, ключевую роль в заражении играет несоблюдение элементарных правил гигиены в быту, в частности проблема грязных рук. Также до 4–5 лет иммунная система ребенка находится в стадии формирования и становления, что делает детей более уязвимыми к различным инфекциям, в том числе и глистам, добавила она.

«Заражение может произойти практически где угодно: дома, особенно если есть домашние животные, в песочницах на детских площадках, в организованных детских коллективах», — подчеркнула врач.

Еще один распространенный путь передачи глистов связан с употреблением недостаточно обработанных продуктов — например, плохо прожаренного мяса, фруктов или овощей, которые не были тщательно вымыты. Чаще всего наличие гельминтов проявляется признаками общей интоксикации, подчеркнула педиатр.

«У ребенка это может выражаться в виде вялости, раздражительности, быстрой утомляемости, склонности к частым болезням, нарушениям ночного сна. Со стороны желудочно-кишечного тракта могут отмечаться снижение аппетита, жалобы на тошноту, боли в животе, неустойчивый или учащенный стул. Кроме того, их наличие может проявляться аллергическими реакциями на коже, например появлением нетипичной сыпи», — уточнила Алексенцева.

Постарел за одну ночь: как стресс запускает механизм болезней
Врачи рассказали, к каким проблемам со здоровьем приводят негативные эмоции и переживания

Основной способ диагностики, по словам эксперта, это определение антител к глистам в крови. Также существует анализ кала методом ПЦР на их наличие.

«Если у пациента наблюдается кожная сыпь, обязательно выполняется дифференциальная диагностика с аллергическими реакциями: назначается общий иммуноглобулин Е, а также исследование уровня эозинофильного катионного белка. Еще применяются инструментальные методы диагностики. Например, если есть боли в животе — проводится УЗИ органов брюшной полости. Если у пациента длительный кашель, возможно проведение рентгена, так как некоторые паразиты могут поражать легкие», — добавила эксперт.

В том случае, если у ребенка находят гельминтов, в идеале обследовать и остальных членов семьи на их наличие, отметила Алексенцева. Но, по ее словам, не стоит назначать лечение «на всякий случай» всем подряд без подтверждения диагноза: назначаемые препараты обладают специфическим действием и возможными побочными эффектами. Но если в доме есть домашние животные или дети посещают детские коллективы, в качестве профилактики нужно всей семьей раз в полгода пропивать лекарства от глистов, заключила эксперт.

Ранее, 15 марта, врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала «Известиям», что грибки, гельминты и простейшие, которые выделяют токсины, влияют на ухудшение цвета лица и общее состояние кожного покрова.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025