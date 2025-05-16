Педиатр рассказала о симптомах наличия гельминтов в организме

Среди детей дошкольного и школьного возраста гельминты наиболее распространены, рассказала «Известиям» педиатр «Инвитро-Воронеж» Елена Алексенцева 16 мая. Она перечислила симптомы, указывающие на их наличие.

По ее словам, ключевую роль в заражении играет несоблюдение элементарных правил гигиены в быту, в частности проблема грязных рук. Также до 4–5 лет иммунная система ребенка находится в стадии формирования и становления, что делает детей более уязвимыми к различным инфекциям, в том числе и глистам, добавила она.

«Заражение может произойти практически где угодно: дома, особенно если есть домашние животные, в песочницах на детских площадках, в организованных детских коллективах», — подчеркнула врач.

Еще один распространенный путь передачи глистов связан с употреблением недостаточно обработанных продуктов — например, плохо прожаренного мяса, фруктов или овощей, которые не были тщательно вымыты. Чаще всего наличие гельминтов проявляется признаками общей интоксикации, подчеркнула педиатр.

«У ребенка это может выражаться в виде вялости, раздражительности, быстрой утомляемости, склонности к частым болезням, нарушениям ночного сна. Со стороны желудочно-кишечного тракта могут отмечаться снижение аппетита, жалобы на тошноту, боли в животе, неустойчивый или учащенный стул. Кроме того, их наличие может проявляться аллергическими реакциями на коже, например появлением нетипичной сыпи», — уточнила Алексенцева.

Основной способ диагностики, по словам эксперта, это определение антител к глистам в крови. Также существует анализ кала методом ПЦР на их наличие.

«Если у пациента наблюдается кожная сыпь, обязательно выполняется дифференциальная диагностика с аллергическими реакциями: назначается общий иммуноглобулин Е, а также исследование уровня эозинофильного катионного белка. Еще применяются инструментальные методы диагностики. Например, если есть боли в животе — проводится УЗИ органов брюшной полости. Если у пациента длительный кашель, возможно проведение рентгена, так как некоторые паразиты могут поражать легкие», — добавила эксперт.

В том случае, если у ребенка находят гельминтов, в идеале обследовать и остальных членов семьи на их наличие, отметила Алексенцева. Но, по ее словам, не стоит назначать лечение «на всякий случай» всем подряд без подтверждения диагноза: назначаемые препараты обладают специфическим действием и возможными побочными эффектами. Но если в доме есть домашние животные или дети посещают детские коллективы, в качестве профилактики нужно всей семьей раз в полгода пропивать лекарства от глистов, заключила эксперт.

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