Экономист дал оценку новым пошлинам ЕС на сельхозпродукты из РФ

Евросоюзу (ЕС) сложно конкурировать с сельскохозяйственной продукцией из России и Белоруссии, объединение пытается поддержать производителей введением пошлин, однако это ведет к инфляции. Об этом 15 мая в беседе с «Известиями» заявил доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков.

Комитет Европарламента (ЕП) по торговле одобрил предложение Еврокомиссии (ЕК) об увеличении тарифов на 50% на импорт тех сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии, которые не облагались ранее таможенными пошлинами.

«Это делается в том числе и для поддержки отечественных, европейских производителей сельскохозяйственной продукции. Отрасли сложно конкурировать с сельскохозяйственной продукцией из Белоруссии и России, так как производство в союзном государстве РФ и Белоруссии гораздо более эффективно по издержкам», — сказал он.

Экономист добавил, что увеличение пошлин со стороны ЕС можно рассматривать как недружественный шаг.

«Это приведет к росту инфляции в Европейском союзе. Там с инфляцией и так не очень хорошая ситуация. Это классический протекционизм. В Европе становится всё меньше и меньше средств на поддержку собственных сельхозпроизводителей», — заявил Чирков.

Он добавил, что практически всё сельскохозяйственное производство в Европе спонсируется через субсидии.

«Чтобы сделать свое производство более конкурентоспособным, Евросоюз ограничивает поставки из третьих стран. Проблема в том, что защитить своих производителей можно, но цены на продукты питания для граждан европейских стран вырастут. И этот рост будет в десятки процентов, это можно сказать однозначно», — заключил Чирков.

28 января в ЕК сообщали о планах ввести пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию из РФ и Белоруссии, которая не была затронута тарифами ранее. Отмечалось, что тарифы будут поддерживать рост внутреннего производства и пострадавшей во время энергетического кризиса индустрии удобрений ЕС, а также позволят диверсифицировать поставки из третьих стран.

13 мая президент России Владимир Путин заявил, что западные сельхозпроизводители жульничают при работе на чужих рынках. Так, например, он отметил, что скрытые субсидии создают для западных предприятий огромные преференции, в том числе и на рынке РФ.