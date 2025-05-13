Путин указал на жульничество западных сельхозпроизводителей

Западные сельхозпроизводители жульничают при работе на чужих рынках, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 13 мая.

По словам главы государства, иностранные производители аграрного сектора активно используют скрытые субсидии, противоречащие правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

«Они же все жульничают на самом деле. Вот все подписывают документы в рамках Всемирной торговой организации <...>, а скрытые субсидии в огромных количествах идут и создают [для западных предприятий] огромные преференции, в том числе на нашем рынке», — отметил Путин.

Также, в ходе встречи с членами «Деловой России» президент РФ рассказал, что ему поступают личные обращения от крупных зарубежных брендов с просьбой позволить им вернуться на российский рынок. Он подчеркнул, что к возвращению иностранных компаний следует подходить прагматически, учитывая интересы России.