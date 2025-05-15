В ЕП одобрили введение пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ
Комитет Европарламента (ЕП) по торговле одобрил предложение Еврокомиссии (ЕК) по введению пошлин на импорт всей сельскохозяйственной продукции из России. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе организации.
«Депутаты ЕП в комитете по международной торговле поддержали предложение ЕК об увеличении тарифов Евросоюза (ЕС) на 50% на те сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии, которые по-прежнему освобождены от других таможенных пошлин. Цель состоит в том, чтобы еще больше снизить зависимость ЕС от этих двух стран», — говорится в сообщении на сайте ЕП.
Уточняется, что новые тарифы повлияют на сахар, уксус, муку и корма для животных. Полностью пошлины начнут действовать к 2028 году и вырастут до €430 за 1 т.
О том, что ЕК планирует ввести пошлины на сельскохозяйственную продукцию, азотные удобрения из России и Белоруссии, стало известно 28 января. Отмечалось, что тарифы будут поддерживать рост внутреннего производства и пострадавшей во время энергетического кризиса индустрии удобрений ЕС, а также позволят диверсифицировать поставки из третьих стран.
Тогда же ЕК утвердила пошлины на ряд наименований сельскохозяйственной продукции из России и некоторые азотные удобрения. При этом экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны останется неизменным.