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В ЕП одобрили введение пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ
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В ЕП одобрили введение пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Комитет Европарламента (ЕП) по торговле одобрил предложение Еврокомиссии (ЕК) по введению пошлин на импорт всей сельскохозяйственной продукции из России. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе организации.

«Депутаты ЕП в комитете по международной торговле поддержали предложение ЕК об увеличении тарифов Евросоюза (ЕС) на 50% на те сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии, которые по-прежнему освобождены от других таможенных пошлин. Цель состоит в том, чтобы еще больше снизить зависимость ЕС от этих двух стран», — говорится в сообщении на сайте ЕП.

Уточняется, что новые тарифы повлияют на сахар, уксус, муку и корма для животных. Полностью пошлины начнут действовать к 2028 году и вырастут до €430 за 1 т.

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О том, что ЕК планирует ввести пошлины на сельскохозяйственную продукцию, азотные удобрения из России и Белоруссии, стало известно 28 января. Отмечалось, что тарифы будут поддерживать рост внутреннего производства и пострадавшей во время энергетического кризиса индустрии удобрений ЕС, а также позволят диверсифицировать поставки из третьих стран.

Тогда же ЕК утвердила пошлины на ряд наименований сельскохозяйственной продукции из России и некоторые азотные удобрения. При этом экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны останется неизменным.

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