Кличко обвинил украинские власти в слежке за киевскими чиновниками

Мэр Киева Виталий Кличко 15 мая обвинил центральные власти Украины в организации незаконной слежки за чиновниками городской администрации.

Поводом для обвинений стало видео, распространенное в украинских СМИ, на котором первый заместитель Кличко Николай Поворозник якобы организовал банкет в траурный день. По мнению мэра, этот материал — часть кампании по дискредитации столичных властей.

Он подчеркнул, что речь идет о заранее запланированном выездном совещании, после которого прошел ужин. По словам мэра, на видео «нет никаких признаков празднования». Также он выразил обеспокоенность тем, что съемка велась на объекте критической инфраструктуры. По его словам, съемка такого материала была бы «невозможной без участия и помощи силовых структур».

«Что же происходит? За представителями городских властей тайно и незаконно следят? Используя при этом военный транспорт, оснастку. Мы живем в полицейском государстве?» — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Кличко отметил, что попыток заблокировать работу киевского городского совета становится всё больше и больше. По его словам, центральная власть пытается уничтожить местное самоуправление в столице. Он добавил, что городские власти обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области, а также в военную комендатуру.

В декабре 2023 года СМИ связали организацию прослушки экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с властями Украины. Поводом для этого стало заявление в Telegram-канале экс-замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая выразила мнение, что со «спецификой работы на ответственных государственных должностях» связано постоянное наблюдение.

Об обнаруженных устройствах для прослушки в офисе Залужного стало известно 17 декабря 2023 года. Сообщалось, что средства для слежки изготовлены из элементов неустановленного образца, из-за чего отсутствует возможность определить установщика.

Позже Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации. Представители ведомства заявили, что устройства для прослушки были обнаружены не в самом кабинете главнокомандующего украинской армией, а в одном из помещений, которое могло бы в будущем использоваться им для работы.