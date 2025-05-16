Концепт шашлыка: на майских россияне чаще всего обжигались и падали

Ожоги от шашлыков и падения с лестниц стали самыми частыми травмами россиян в майские праздники, сообщили «Известиям» страховщики. Люди массово ездили на дачи, поэтому среди описанных страховых случаев, например, есть и такой: пожилой мужчина повредил руку, поскользнувшись на свежевыполотой грядке, когда пытался убежать от козы. В целом россияне провели праздники очень активно — строили дома на деревьях, косили траву, гуляли по лесам, катались на мотобайках. О неприятных последствиях длинных выходных — в материале «Известий».

Как россияне провели праздники

Больше половины обращений граждан в майские праздники связаны с бытовыми травмами, полученными на приусадебных участках, рассказали «Известиям» в страховых компаниях. Среди них — порезы при работе с инструментами, ушибы и растяжения после падений с лестниц и стремянок, а также ожоги при приготовлении пищи на открытом огне у любителей барбекю и шашлыков.

По данным «АльфаСтрахования», дети чаще всего травмировались во время активных игр на улице — падали с качелей, велосипедов и самокатов.

«Небольшая, но стабильная доля обращений связана с происшествиями во время поездок на автомобиле — преимущественно с легкими травмами при ДТП, полученными в пробках, при неосторожном маневрировании на проселочных дорогах. Еще один вид транспорта, который связан с майскими травмами, — мотоцикл. А в 1% случаев переломы и ушибы получили любители покататься на квадроциклах», — добавили страховщики.

Так, на майских человек получил ожог стопы, наступив босиком на раскаленный шампур, забытый после приготовления шашлыков у мангала. Еще один случай — пожилой мужчина повредил руку, поскользнувшись на свежевыполотой грядке, когда пытался убежать от соседской козы. В одном из обращений в страховую речь шла об аллергической реакции на шашлык, который оказался неожиданно острым, — как выяснилось позже, с двойной порцией аджики «по дедушкиному рецепту».

В 2025 году выдались самые активные за последние годы майские праздники, отметили в Страховом доме ВСК. Более половины от общего количества убытков, заявленных за последние три года, пришлись именно на этот год.

«Чаще всего, в 77% случаев, клиенты сталкиваются со стандартными травмами: переломы, ушибы, растяжения», — указали там.

Одну из самых крупных выплат, 240 тыс. рублей, получил житель Кемеровской области — за производственную травму на работе. А житель Кургана косил траву на своем участке, упал и получил растяжение — выплата составила 25 тыс. рублей.

«Другой случай — 12-летний подросток строил с друзьями домик на дереве, упал, зацепился рукой за ветку, получил травму левой руки. Выплата составила 5 тыс. рублей. Еще один — клиент ударился лицом о столб, сломал нос. Выплата составила 35 тыс. рублей», — добавили в ВСК.

Максимальный размер произведенной выплаты по риску «травма» составил 400 тыс. рублей, добавили эксперты страховой компании «Согласие».

«Страхователь упал с лестницы при выходе из подъезда. Также была произведена выплата по риску «Смерть в результате несчастного случая» в размере 2,9 млн рублей — произошла асфиксия, вызванная пищей в уточненной части дыхательных путей», — рассказали там.

Какие травмы получили российские туристы

В период с 1 мая по 11 мая 2025 года «СберСтрахование» получила более 260 обращений от клиентов в связи с травмами, рассказала «Известиям» директор проектов компании Елена Кошелева. Самые частые причины обращений — инциденты в быту и спортивные травмы.

— Самая крупная выплата за период майских праздников 2025 года составила 90 тыс. рублей. Компенсацию получил житель Санкт-Петербурга, он повредил кисть левой руки во время обслуживания мотоблока (разновидность малогабаритного трактора. — Ред.), — пояснила она. — Также жительница Северной столицы получила выплату 60 тыс. рублей из-за переломов пальцев рук, обе ее кисти прищемило металлической дверью.

Жителю Смоленска в общественном транспорте наступили на ногу, в результате чего был диагностирован перелом фаланги пальца. Выплата составила 20 тыс. рублей.

В период майских праздников 2025 года россияне чаще всего обращались за страховыми выплатами по травмам, связанным с незначительными переломами: они составляют почти половину всех зарегистрированных случаев (45%), добавили в пресс-службе страховой компании «Росгосстрах».

«Переломы рук встречались примерно вдвое чаще, чем ног, включая повреждения пальцев, — сообщили там. — Кроме того, 11% обращений связаны с ушибами, 6% — с повреждениями связок, и около 4% касаются укусов клещей — традиционного сезонного риска, особенно на фоне роста числа поездок на природу», — говорится в ответе на запрос редакции.

По регионам больше всего заявлений поступило из Москвы (9,5%), Башкортостана (7,7%), Новосибирской области (4,7%), а также из Самарской области и Краснодарского края (по 4,2%).

Число обращений по травмам на майских праздниках составило 318 заявок, в основном — это ушибы и переломы, отметил управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра. Наибольшую выплату клиент получил из-за падения с мотобайка в Таиланде — общая сумма страховой компенсации составила более 3 млн рублей.

Руководитель отдела урегулирования убытков «НС и ВЗР» «Абсолют Страхования» Наталия Тылина отметила, что с 1 по 11 мая 2025 года в компанию поступило меньше обращений, чем в прошлом году. В основном они связаны с активной деятельностью: дети получили травмы во время игры на детской площадке, взрослые туристы поскользнулись на мокрой поверхности, наступили на морского ежа в море, упали с мотоцикла или байка.

— Самый дорогостоящий случай — обращение по поводу травмы ребенка в Объединенных Арабских Эмиратах, — рассказала она. — У него диагностировали закрытый перелом, и потребовалась закрытая репозиция под общей анестезией. Счет за медицинскую помощь в размере $2,5 тыс. страховая компания согласовала с клиникой. Туристы часто получают травмы при падении. Обычно это происходит из-за банальных ситуаций — поскользнулся на мокром полу или оступился на лестнице.

Кроме того, ожидаются и отсроченные обращения, добавили в «Согласии». То есть пострадавшие в майские праздники россияне могут обращаться в страховые еще в течение нескольких месяцев.

«Травмы» за майские выходные получило и имущество, добавили в «Росгосстрахе». Так, в Московской области хозяева дачи решили провести праздники с друзьями, пригласив их к себе за город.

— Когда все собрались, автомобиль гостей был аккуратно припаркован в гараже, — сказала она. — Однако в какой-то момент оставленный без присмотра мангал завалился, что привело к пожарной ситуации. В результате сгорели гараж и автомобиль, находившийся внутри.

В Нижегородской области мужчина решил порадовать себя и соседей запуском фейерверка. Однако одна из римских свечей наклонилась и попала в баню на соседнем участке. Еще одна история произошла, когда человек, занимаясь благоустройством территории и сваркой металлического забора, случайно повредил сайдинг на соседском доме.

Как избежать травм

В майские праздники традиционно фиксируется рост обращений по полисам из-за травм, полученных за городом или в результате несчастных случаев с детьми, добавил директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование» Денис Титов.

Травмы, получаемые на майских, можно разделить на несколько видов, связанных с активным отдыхом, так называемыми шашлыками и стартом дачного сезона, добавила управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.

— Резко повышает шанс получить травму в любом из этих случаев нахождение в состоянии алкогольного опьянения, — отметила эксперт. — Призываем воздерживаться в период длительных общероссийских выходных от чрезмерного употребления спиртного.

Следующие длинные выходные россиян ожидают в июне. С приходом тепла многие стремятся выехать на природу, одни планируют поработать на даче, другие — прогуляться по лесу, третьи — насладиться шашлыком на свежем воздухе. Однако резкий переход от «зимней спячки» к активностям может ударить по здоровью, напомнила эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

— Непривычная после зимы физическая активность, ограниченное употребление жидкости, погрешности в диете — обилие соленой, жареной и острой пищи — могут спровоцировать скачок артериального давления, особенно у пожилых и людей, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям, — сказала она. — Поэтому входить в такой режим нужно постепенно, внимательно прислушиваясь к своему самочувствию.

В начале лета продолжают цвести ветроопыляемые растения. Их пыльца — мощный аллерген. Она может вызвать насморк, чихание, слезотечение, а в худшем случае — изнуряющий кашель, учащенное сердцебиение, головную боль и сыпь по всему телу. В группе риска горожане, которые на природе могут столкнуться с непривычно большим количеством трав и цветов.

— Смена погоды вместе с физическими нагрузками — ощутимый удар по суставам, — добавила специалист. — Если зимой человек вел спокойный образ жизни и практически не занимался спортом, а весной и летом резко взялся за садовые работы или отправился в пеший поход, то нагрузка на опорно-двигательный аппарат окажется избыточной. А это грозит вывихами, растяжениями, переломами и обострением хронических заболеваний суставов и мышц.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, достаточно соблюдать простые правила безопасности: следить за самочувствием, контролировать артериальное давление, при аллергии иметь под рукой лекарства, назначенные врачом, не злоупотреблять жирной и жареной пищей, а также минимизировать употребление спиртных напитков, подчеркнула врач.