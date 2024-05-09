Земля и боли: какие опасности подстерегают дачников и как их избежать

Минздрав в начале мая опубликовал рекомендации по безопасности для дачников. Эксперт ведомства призвал любителей отдыха и труда на природе не забывать о перерывах, правильно выбирать инструменты и использовать средства защиты, чтобы обезопасить себя от перенапряжения и травм. Но на даче подстерегают и другие угрозы: можно подхватить столбняк из-за ранки или боррелиоз из-за укуса клеща , а на немытых овощах и ягодах нередко водятся паразиты. Что делать, чтобы избежать проблем со здоровьем и провести время за городом с пользой, — в материале «Известий».

Как подготовиться к дачному сезону

Эксперты всегда советуют готовиться к дачному сезону заранее — особенно любителям трудиться на огороде или обустраивать участок. Если человек ведет малоподвижный образ жизни, то резкое увеличение активности после зимы и весны может привести к разного рода травмам.

— Постоянная проблема дачников — ничего не делать до дачного сезона, а потом начать копать, сажать и так далее. Сначала полное отсутствие физической нагрузки, затем сразу излишняя. Как следствие — сорванная спина, грыжа и даже полное обездвиживание, — отметила в беседе с «Известиями» профессиональный фитнес-тренер FitStars Иванна Идуш.

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По ее словам, в идеале физкультурой нужно заниматься без долгих перерывов, вне зависимости от сезона: это может быть простая суставная гимнастика для улучшения подвижности, ЛФК, активные короткие тренировки на повышение силы и выносливости мышц и прогулки на свежем воздухе.

Вводить нагрузку лучше постепенно — хотя бы за несколько недель до начала активных работ на даче, добавила изданию врач-хирург, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

— Важно помнить, что если есть какие-то хронические заболевания, особенно со стороны опорно-двигательного аппарата, сердца или ЖКТ, то важно перед началом занятий проконсультироваться с врачом. Он поможет подобрать такие нагрузки, которые не повредят здоровью, — пояснила она.

При хронических заболеваниях перед поездкой за город необходимо проверить исправность всех индивидуальных медицинских гаджетов и обновить их: это тонометр, глюкометр, ингалятор или его подтип небулайзер и другие , рассказала врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.

— Не забудьте и о расходных материалах: приобретите их заранее и в необходимом количестве. Обязательно проверьте аптечку, пополните ее достаточным количеством препаратов для ежедневного приема, если принимаете их на постоянной основе. Посоветуйтесь с врачом о препаратах, которые можно использовать в ситуации обострения хронических заболеваний или их дестабилизации, — подчеркнула доктор.

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Не стоит пренебрегать и профилактическими прививками, добавила Бережная. Взрослым, которые бывают за городом, целесообразно каждые десять лет повторять вакцинацию от столбняка и проходить курс вакцинации от клещевого энцефалита.

— Это особенно актуально для обладателей дачных участков в эндемичном по клещевому энцефалиту районе. Например, для Подмосковья это Талдомский и Дмитровский. Схему вакцинации определяет врач, но важно помнить, что выезд за город оптимален через две недели после завершения курса вакцинации от энцефалита, — отметила врач.

Как избежать травм и перенапряжения на даче

Если на даче предстоит заниматься физической работой, то вне зависимости от общего уровня подготовки ее лучше начать с небольшой разминки.

— Махи руками и ногами, круговые движения головой, бедрами, стопами помогут разогреть мышцы и суставы и существенно снизить риск травм . Можно использовать специальные поддерживающие бандажи, наколенники и налокотники, чтобы дополнительно защитить поясницу и суставы, — отметила Нина Зубова.

Важна и правильная техника, подчеркнул в беседе с «Известиями» врач-невролог, остеопат Жан Шоломицкий. К примеру, при поднятии тяжестей нужно сгибать колени, а не спину и обязательно втягивать живот — мышцы пресса будут поддерживать поясницу.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Тяжести лучше носить одновременно в двух руках. Если не получается, поочередно менять руки. Напряженные мышцы с одной стороны позволят антагонистам, мышцам с другой стороны, расслабиться, — отметил он.

Врач напомнил о простых действиях: после долгого времени в наклоненном состоянии нужно выполнить прогибы в противоположную сторону, периодически делать скручивания позвоночника, чтобы убрать застой в напряженной области. Если заболели кисти рук или запястья, онемели пальцы, можно помассировать мышцы от запястья до локтя — именно их усилиями сжимаются черенки лопат и хватаются ведра .

По словам Зубовой, наиболее распространенные травмы на даче — растяжения, вывихи, ушибы, порезы и ожоги.

— Как правило, небольшие растяжения и ушибы проходят самостоятельно. Если такое случилось, следует дать организму отдых, а к больному месту приложить холод. Если боль не стихает, это может указывать на более серьезные травмы. При подозрении на вывих или перелом следует немедленно обратиться в травмпункт или вызвать «скорую»: нельзя пытаться вправить сустав самостоятельно или нагружать поврежденную конечность ходьбой , — сказала врач.

Не стоит забывать и о гигиене труда, добавила Зубова: не перегружать себя, устраивать перерыв хотя бы раз в час и одеваться по погоде, чтобы не только не переохлаждаться, но и не потеть. В жару и вовсе лучше не работать, а самые интенсивные нагрузки перенести на раннее утро или вечер.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В первом триместре беременности работа в саду противопоказана, а во втором и третьем триместрах необходимо быть осторожными и избегать поднятия тяжестей, отметил Жан Шоломицкий. Кроме того, не стоит усиленно трудиться на даче и при некоторых видах недомоганий. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата и варикозное расширение вен.

— К примеру, длительное пребывание в согнутом положении, поднятие тяжестей и длительные повторяющиеся движения могут усугубить боли и привести к обострению заболеваний. Боль в спине возникает, как правило, из-за длительного нахождения в одной позе, анатомически неправильной. При возникновении любой боли лучше воздержаться от дальнейших физических нагрузок, — подчеркнул невролог.

Он добавил, что люди, страдающие сердечной недостаточностью, гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями — в максимальной зоне риска.

— Интенсивные физические нагрузки, особенно в жаркую погоду или после длительного перерыва, могут вызвать повышение артериального давления, учащение пульса и даже привести к сердечному приступу, — рассказал Шоломицкий.

Как обезопасить себя от инфекций и паразитов на даче

Травмы и растяжения — не единственная опасность, которая подстерегает на даче. За городом возрастают риски подхватить различные инфекции. Даже если все необходимые прививки поставлены, лучше снизить вероятность заражения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Обращайте внимание на качество продуктов и условия их хранения, на качество мытья и обработки свежей зелени, ягод, овощей и фруктов. Это позволит избежать проблем с желудочно-кишечным трактом. Помните: выращенное на собственном участке нужно промывать так же тщательно, как и продукты из магазина, — подчеркнула Марина Бережная.

Плохо промытые овощи, фрукты и зелень, хранение готовых продуктов без защитной пленки или упаковки, недостаточно прожаренное или сваренное мясо, рыба и птица в том числе могут привести к заражению гельминтами — червями-паразитами. У больных появляется слабость, тошнота и головные боли, снижается аппетит, поднимается температура, иногда возникает кожный зуд, боли в различных частях тела и другие симптомы.

Повреждения кожи на даче, особенно глубокие колотые раны, а также ожоги, попадание в рану земли, фекалий, ржавчины — это риск инфицирования столбняком, одним из самых тяжелых инфекционных заболеваний. По словам Бережной, лучше очистить дачный участок от старого стройматериала: на нем могут оставаться вколоченные гвозди. По земле необходимо ходить в обуви на толстой подошве и всегда работать в перчатках.

— Вакцинация от столбняка — не повод заниматься самолечением. Есть риск банального инфицирования и нагноения раны. Поэтому ее должен осмотреть врач, назначить лечение и дать рекомендации. Если вы не вакцинированы, визит к врачу должен состояться как можно скорее после получения травмы, — подчеркнула врач.

Она пояснила, что желательно обратиться в клинику в ближайшие два-три дня, но допускается проведение экстренной профилактики столбняка в течение 20 дней с момента травмы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Не следует самостоятельно пытаться лечить глубокие порезы — они требуют специальной обработки и зашивания раны. Опасность заражения столбняком есть, даже если повреждение кажется незначительным, — добавила Нина Зубова.

Не менее опасны на даче укусы клещей, причем если от клещевого энцефалита можно привиться, то, к примеру, от клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), который тоже переносят насекомые, вакцины нет. Второе заболевание более распространенное, чем первое, и на территории России встречается повсеместно. Если боррелиоз вовремя не выявить и не лечить, начнется поражение центральной нервной системы, сердца, суставов и кожи, переходящие в хроническую форму.

— Ежедневно осматривайте себя на предмет присасывания клещей. Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, не удаляйте его самостоятельно и как можно скорее обратитесь за медицинской помощью. Врач удалит насекомое специальным инструментом, оценит риски инфицирования различными болезнями и назначит профилактическое лечение, — подчеркнула Марина Бережная.

Она добавила, что высокая температура, многократная рвота, диарея, боли в животе, головные боли, боли в груди и высокое давление могут быть симптомами серьезных заболеваний, которые требуют немедленного медицинского вмешательства.

— В этих случаях важно обратиться к врачу, вызвать скорую помощь. Не молчите и сообщите родственникам о вашем состоянии. Не ждите, что неприятные симптомы пройдут сами по себе. Чем раньше помощь будет оказана, тем быстрее вы вернетесь к приятному времяпровождению за городом, — заключила эксперт.