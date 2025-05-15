Врач оценил риски перепадов давления во время полета для организма

В обычных условиях внутреннее давление в организме уравновешено с внешним атмосферным, что обеспечивает стабильное состояние всех органов и тканей. В то время как при резком наборе высоты происходит изменение баланса — внутреннее давление увеличивается. Однако главную опасность представляет не сам перепад высоты, а вызванное им увеличение внутрибрюшного давления. Об этом в беседе с «Известиями» 15 мая рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

Ранее СМИ сообщали, что авиапассажирка сдерживала кашель, чтобы не мешать окружающим. Однако это привело к серьезной травме — у женщины произошел разрыв боковых мышц, а в проем выпала печень. Впрочем, Неронов подчеркнул, что случаи, когда сдерживание кашля может привести к такого рода повреждениям, чрезвычайно редки, большинство людей может сдерживать его без серьезных последствий.

Доктор медицинских наук объяснил механизм возникновения подобных проблем. По его словам, диафрагма и мышцы брюшной стенки создают механическое давление, которое в сочетании с сидячим положением пассажира, ограниченным пространством и слабостью мышечного каркаса может привести к дистопии внутренних органов — их смещению в нехарактерное положение.

«Органы смещаются по принципу движения в сторону наименьшего сопротивления — это обычный физический процесс», — добавил гастроэнтеролог.

Эксперт также обратил внимание на другие системы организма, подверженные влиянию перепадов давления: при снижении атмосферного давления газ в полостях тела — животе, ушах, легких — расширяется, что может вызывать дискомфорт или болевые ощущения.

«Люди с заболеваниями, такими как синусит или отит, могут испытывать ухудшение состояния из-за баротравмы. Существенное и быстрое снижение внешнего давления может быть опасно для людей с уже существующими заболеваниями сердца и легких», — предупредил врач.

Он добавил, что здоровый организм обычно хорошо справляется с перепадами давления, но при наличии хронических заболеваний стоит проконсультироваться с врачом перед полетом

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