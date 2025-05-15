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На Украине сообщили о захвате храма УПЦ в Хмельницкой области сторонниками ПЦУ

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Фото: Telegram/СПЖ — новости Православия
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В городе Красилове Хмельницкой области раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии полиции захватили Воскресенский храм, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 15 мая сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По информации организации, около восьми утра представители ПЦУ, включая клириков и сопровождающих их лиц, взломали двери храма. Один из священников УПЦ, пытавшийся помешать захвату, был силой повален на пол и лишен телефона, на который он вел видеосъемку.

«После захвата полиция заблокировала двери храма, а также вход на территорию. На данный момент община вынуждена молиться возле храма», — уточнили в Telegram-канале СПЖ.

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12 мая представители ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Спасская Черновицкой области. В СПЖ тогда подчеркнули, что ранее прихожане храма официально заявили о верности канонической церкви.

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