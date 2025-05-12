На Украине сообщили о захвате храма канонической УПЦ сторонниками ПЦУ

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская Черновицкой области. Об этом 12 мая сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«Клирики ПЦУ захватили в буковинском селе Спасская старинный храм УПЦ Иоанна Сочавского. По словам прихожан, злоумышленники вначале взломали боковые двери, а затем изнутри выбили старинный замок XIX века в главных дверях», — говорится на сайте СПЖ.

В союзе подчеркнули, что ранее прихожане храма официально заявили о верности канонической УПЦ.

5 мая сторонники раскольнической ПЦУ при поддержке местных властей отобрали у канонической УПЦ два храма в Черновицкой области. Уточнялось, что собрание проходило не в храмах, а на площади. По данным, СПЖ, прихожане не принимали участия в данном мероприятии.

12 апреля СПЖ сообщил, что представители ПЦУ, избивая прихожан, захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви, находящийся в селе Верхние Становцы Черновицкой области. После этого на территорию зашли сотрудники полиции, они оттеснили людей и сделали живой коридор.