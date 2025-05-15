СМИ сообщили о гибели более 100 человек в Газе при израильских обстрелах
Больше 100 человек погибли в секторе Газа с утра четверга в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 15 мая сообщил телеканал Al Hadath.
«Медицинские источники в Газе сообщили, что с рассвета четверга в результате отдельных израильских авиаударов погибло более 100 человек», — говорится в публикации.
По данным телеканала, пострадавших в результате ударов доставили в больницы анклава, однако мест в медицинских учреждениях не хватает.
Уточняется, что ЦАХАЛ наносил удары по различным районам сектора Газа, в том числе и жилые здания.
Ранее в этот день телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав сообщил, что как минимум 84 палестинца погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за прошедшие сутки. Уточняется, что ЦАХАЛ атаковала лагерь беженцев Джабалия, в результате чего погибло около 50 человек.
13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в ближайшие дни войдет в сектор Газа, чтобы полностью разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС. По его словам, боевые действия не прекратятся, пока цель не будет достигнута.