Трамп заявил о планах США создать новую модификацию истребителя F-35
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность создания новой модели истребителей — F-55, которая станет улучшенной версией ныне используемых самолетов F-35. Об этом глава государства сообщил на встрече руководителей бизнеса в Дохе.
«Мы также рассматриваем создание улучшенной версии F-35, я думаю, что мы назовем его F-55», — сказал Трамп.
Он отметил, что главным отличием нового истребителя станет использование двух двигателей. Президент добавил, что ему нравятся самолеты с двумя двигателями.
6 мая начальник штаба американских ВВС Дэвид Элвин сообщил, что перед Пентагоном стоит ряд задач по реновации и разработке военной техники. На данный момент ведутся работы по модернизации истребителей F-15 и F-35, а также стратегических бомбардировщиков В-52.
Ранее, 21 марта, Трамп рассказал о разработке истребителя нового поколения. По его словам, испытания проводились тайно на протяжении пяти лет. Глава Белого дома в ходе своего выступления заявил, что F-47 продемонстрирует маневренность и непревзойденность.