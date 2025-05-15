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Трамп заявил о планах США создать новую модификацию истребителя F-35

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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность создания новой модели истребителей — F-55, которая станет улучшенной версией ныне используемых самолетов F-35. Об этом глава государства сообщил на встрече руководителей бизнеса в Дохе.

«Мы также рассматриваем создание улучшенной версии F-35, я думаю, что мы назовем его F-55», — сказал Трамп.

Он отметил, что главным отличием нового истребителя станет использование двух двигателей. Президент добавил, что ему нравятся самолеты с двумя двигателями.

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6 мая начальник штаба американских ВВС Дэвид Элвин сообщил, что перед Пентагоном стоит ряд задач по реновации и разработке военной техники. На данный момент ведутся работы по модернизации истребителей F-15 и F-35, а также стратегических бомбардировщиков В-52.

Ранее, 21 марта, Трамп рассказал о разработке истребителя нового поколения. По его словам, испытания проводились тайно на протяжении пяти лет. Глава Белого дома в ходе своего выступления заявил, что F-47 продемонстрирует маневренность и непревзойденность.

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