Трамп сообщил о разработке истребителя шестого поколения F-47
В США уже в течение пяти лет тайно испытывается экспериментальная версия новейшего истребителя F-47. Об этом 21 марта сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Я рад объявить, что по моему указанию ВВС (Военно-воздушные силы. — Ред.) США работают над первым в мире истребителем шестого поколения. <...> Ничто в мире не сравнится с ним даже близко, и он будет известен как F-47», — заявил он в ходе совместного выступления с министром обороны Питом Хегсетом в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что подобного с точки зрения характеристик истребителя ранее никто не видел. По его словам, «не было ничего даже близкого» от скорости до маневренности, а также показателей до полезной нагрузки. Он уточнил, что самолет разрабатывался длительное время.
Президент США отметил, что после жесткой конкуренции между несколькими ведущими аэрокосмическими компаниями страны ВВС собираются присудить компании Boeing контракт на платформу доминирования в воздухе следующего поколения.
По словам Трампа, союзники Вашингтона уже интересуются закупкой F-47 и, вероятно, получат их «урезанные версии».
14 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить военные продажи на миллиарды долларов с помощью поставок Индии истребителей F-35. По его словам, такая возможность связана с тем, что премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о снижении пошлин, которые ограничивали американский доступ на индийский рынок.