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В Пентагоне назвали модернизацию ядерных сил главным приоритетом ВВС США

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Получение постоянного финансирования для модернизации ядерных возможностей военно-воздушных сил (ВВС) США является главным приоритетом для Пентагона. Об этом 6 мая заявил начальник штаба американских ВВС Дэвид Элвин.

«Наши инвестиции в модернизацию ядерных сил остаются главным приоритетом», — отметил он, выступая на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Как отметил Элвин, перед его министерством сейчас стоит ряд задач по реновации и разработке военной техники. На данный момент ведутся работы по модернизации истребителей F-15 и F-35, а также стратегических бомбардировщиков В-52, добавил он.

Помимо этого, перед американскими разработчиками стоит задача в создании истребителя шестого поколения F-47, заявил начальник штаба ВВС США.

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Президент США Дональд Трамп 21 марта впервые рассказал о разработке истребителя нового поколения. По его словам, испытания проводились тайно на протяжении пяти лет. Глава Белого дома в ходе своего выступления заявил, что F-47 продемонстрирует маневренность и непревзойденность.

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