Трех человек задержали по делу о распространении пропагандирующих ЛГБТ книг

В Москве задержаны участники экстремистской организации, подозреваемые в издании и продаже пропагандирующих ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) книг, сообщает 15 мая главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по столице.

По версии следствия, с ноября 2023-го по сентябрь 2024 года трое фигурантов — сотрудников ООО «Индивидуум принт», которое занимается изданием книг и полиграфией, из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность ЛГБТ.

Отмечается, что задержанные продали неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, более 1 тыс. экземпляров книг. Еще более 1 тыс. экземпляров запрещенной литературы изъято при обысках по местам жительства и работы обвиняемых.

Задержанным предъявили обвинение. Следователи будут ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом об их аресте. Оперативно-разыскные мероприятия для доказательств, а также установления и задержания других членов экстремистской организации продолжаются.

Также в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме 15 мая были задержаны директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек. С ними проводятся следственные действия. Задержанным грозит наказание до восьми лет лишения свободы за пропаганду ЛГБТ.

14 мая пресс-служба «Эксмо» сообщила «Известиям», что правоохранители изъяли у них книги издательства Popcorn Books по делу о пропаганде ЛГБТ. Там отметили, что юристы «Эксмо» разбираются в ситуации и пытаются получить дополнительную информацию. Официальные копии документов им пока не предоставлены.