В ЭКСМО подтвердили проведение обысков по делу об ЛГБТ
В издательстве ЭКСМО подтвердили изъятие правоохранителями книг издательства Popcorn Books. В комментарии «Известиям» 14 мая пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
«Действительно у нас произошло изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Сотрудники правоохранительных органов предъявили нам постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела», — сообщили в пресс-службе.
В издательстве отметили, что юристы ЭКСМО разбираются в ситуации и пытаются получить дополнительную информацию по делу. Официальные копии документов им пока не предоставлены. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее появления.
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