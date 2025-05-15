Директора по дистрибуции «Эксмо» задержали по делу об экстремизме
В Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме был задержан директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в правоохранительных органах.
«Задержанным в Москве Норовяткину и другим фигурантам дела об экстремизме грозит наказание до восьми лет лишения свободы за пропаганду ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено)», — приводит заявление ведомства ТАСС.
Уточняется, что кроме Норовяткина задержали еще около 10 человек. На данный момент с ними проводят следственные действия.
14 мая пресс-служба «Эксмо» сообщила «Известиям», что правоохранители изъяли у них книги издательства Popcorn Books по делу о пропаганде ЛГБТ. Там отметили, что юристы «Эксмо» разбираются в ситуации и пытаются получить дополнительную информацию. Официальные копии документов им пока не предоставлены.