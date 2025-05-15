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Фрадков доложил Путину о поддержке ОПК и ветеранов со стороны банка ПСБ

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент РФ Владимир Путин 15 мая провел встречу с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Фрадков доложил главе государства о работе банка по сопровождению гособоронзаказа и кредитованию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он рассказал о реализуемых программах поддержки ветеранов боевых действий и сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Отдельно обсуждалось развитие небанковских сервисов, в частности страхования и программы юридических консультаций «ПСБ Право», — добавили в Telegram-канале Кремля.

Кроме того, глава банка проинформировал о развитии маркетплейса «ПСБ Маркет» в новых регионах.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 марта назвал заботу об участниках СВО одним из приоритетов правительства. Выступая на заседании кабмина, председатель правительства также обратил внимание на итоги состоявшегося 26 марта ежегодного отчета в Госдуме.

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