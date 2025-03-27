Мишустин назвал заботу об участниках СВО одним из приоритетов правительства

Забота об участниках спецоперации, их семьях и жителях приграничных и новых регионов РФ была и останется одной из безусловных приоритетов работы правительства. Об этом в четверг, 27 марта, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выступая на заседании кабмина, председатель правительства также обратил внимание на итоги состоявшегося 26 марта ежегодного отчета в Госдуме.

«Особое внимание уделили мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Безусловно, забота о них была и останется в числе абсолютных приоритетов правительства, как и о жителях наших приграничных и новых регионов, которым сегодня приходится справляться с трудностями», — подчеркнул он.

Накануне Мишустин во время презентации ежегодного доклада о работе исполнительной власти в Государственной думе заявил, что в России обеспечено приоритетное право участников специальной военной операции (СВО) на медпомощь и получение образования, а также организовано автоматическое назначение дополнительных выплат для них.

Премьер отметил, что забота об участниках СВО и их семьях — это долг федеральных властей, который они исполняют совместно с фондом «Защитники Отечества».