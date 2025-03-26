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Мишустин указал на приоритетное право участников СВО на медпомощь и образование

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В России обеспечено приоритетное право участников специальной военной операции (СВО) на медпомощь и получение образования, а также организовано автоматическое назначение дополнительных выплат для них. Об этом 26 марта заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации ежегодного доклада о работе исполнительной власти в Государственной думе.

Премьер отметил, что забота об участниках СВО и их семьях — это долг федеральных властей, который они исполняют совместно с фондом «Защитники Отечества».

«[В правительстве] обеспечили для участников специальной военной операции приоритетное право на медицинскую помощь, образование, на переобучение, на повышение квалификации», — заявил Мишустин.

Помимо этого, глава правительства обратил внимание на помощь семьям военных. В частности, дети ветеранов получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также преимущество при поступлении в образовательные учреждения.

Были введены и налоговые льготы — в частности, участников СВО освободили от налога на имущество. Стал проще процесс оформления дополнительных выплат для ветеранов: с прошлого года они стали начисляться автоматически после получения ветеранского удостоверения.

«Благополучие защитников и их родных — абсолютный приоритет, в том числе в работе правительства», — подчеркнул Мишустин.

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Ранее, 10 марта, президент России Владимир Путин поручил разработать базовый региональный стандарт предоставления соцпомощи бойцам СВО. Также российский лидер распорядился распространить деятельность фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников спецоперации, пропавших без вести, и создать механизм защиты выплат детям погибших военным.

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