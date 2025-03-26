Мишустин указал на приоритетное право участников СВО на медпомощь и образование
В России обеспечено приоритетное право участников специальной военной операции (СВО) на медпомощь и получение образования, а также организовано автоматическое назначение дополнительных выплат для них. Об этом 26 марта заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации ежегодного доклада о работе исполнительной власти в Государственной думе.
Премьер отметил, что забота об участниках СВО и их семьях — это долг федеральных властей, который они исполняют совместно с фондом «Защитники Отечества».
«[В правительстве] обеспечили для участников специальной военной операции приоритетное право на медицинскую помощь, образование, на переобучение, на повышение квалификации», — заявил Мишустин.
Помимо этого, глава правительства обратил внимание на помощь семьям военных. В частности, дети ветеранов получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также преимущество при поступлении в образовательные учреждения.
Были введены и налоговые льготы — в частности, участников СВО освободили от налога на имущество. Стал проще процесс оформления дополнительных выплат для ветеранов: с прошлого года они стали начисляться автоматически после получения ветеранского удостоверения.
«Благополучие защитников и их родных — абсолютный приоритет, в том числе в работе правительства», — подчеркнул Мишустин.
Ранее, 10 марта, президент России Владимир Путин поручил разработать базовый региональный стандарт предоставления соцпомощи бойцам СВО. Также российский лидер распорядился распространить деятельность фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников спецоперации, пропавших без вести, и создать механизм защиты выплат детям погибших военным.