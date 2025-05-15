В Башкирии два человека пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки
В Башкортостане столкнулись грузовой автомобиль с тралом и легковушка, в результате чего пострадали два человека. Об этом в четверг, 15 мая, сообщило республиканское ГУ МЧС России.
«Грузовой автомобиль в результате ДТП съехал в кювет и опрокинулся на бок. Для его подъема планируется привлечение автокрана», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека. Сотрудники МЧС России на месте оказали первую помощь пострадавшим, а также отключили аккумуляторные батареи на автомобилях.
Накануне водитель автомобиля Lexus LS-600 при попытке скрыться от полиции врезался в ограждение и перелетел через котлован в Благовещенске.