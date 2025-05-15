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Площадка «Молодежь и дети в пространстве возможностей» открылась в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве в Национальном центре «Россия» 15 мая открылась уникальная культурно-просветительская площадка «Молодежь и дети в пространстве возможностей», на которой каждый участник может окунуться в мир медиа, освоить разные профессии, найти друзей и единомышленников.

По словам заместителя генерального директора НЦ «Россия» Анастасии Звягиной, новое пространство станет, по сути, кузницей кадров.

«У нас ежедневно проходит масса мероприятий про Россию, про ее достижения, про гордость. Это и культурные мероприятия, и образовательные, и молодежные. Теперь молодежь будет отсюда делать контент, и мы даже договорились, что, возможно, у нас здесь откроется школа юного журналиста», — отметила она.

Пространство создано крупнейшими организациями страны — «Движением первых», Росмолодежью, президентской платформой «Россия — страна возможностей», российским обществом «Знание» и Национальным центром «Россия».

Всего на площадке несколько тематических локаций, где подростки и дети могут посетить мастер-классы, лекции, создать личный контент, почувствовать себя в роли актера, снять видео с использованием технологий расширенной реальности.

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5 мая президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета «Движения первых». Согласно указу, председателем наблюдательного совета является сам Путин, а его заместителем стал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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