Путин утвердил состав наблюдательного совета «Движения первых»
Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета «Движения первых». Указ опубликовали 5 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания.
Согласно указу, председателем наблюдательного совета является Путин, а его заместителем стал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В состав совета также вошли вице-премьер России Татьяна Голикова, глава Росмолодежи Григорий Гуров, министр просвещения Сергей Кравцов, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и руководитель фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.
Путин 5 февраля обновил состав президиума Государственного совета РФ. В новом составе будут премьер-министр России Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин.