Про движение: в АП появится рабочая группа по вопросам системы воспитания молодежи

Число участников «Движения первых» достигло 11 млн человек: меньше чем за три года они начали активно открывать представительства и в больших городах, и в малых населенных пунктах . Об этом Владимир Путин заявил 26 марта на заседании наблюдательного совета движения детей и молодежи. К 2030-му их число может увеличиться до 18 млн. Перед участниками организации президент также выступил на церемонии открытия IV съезда: он рассказал молодежи о главном секрете, как обрести свое место в жизни и в чем человек обязательно найдет свое счастье . В этот же день глава государства осмотрел масштабную экспозицию «Путешествие по России». Кого, по мнению президента, следует привлекать к воспитанию молодежи и какое любимое место у Владимира Путина в Санкт-Петербурге — в материале «Известий».

О чем Путин говорил с участниками «Движения первых»

Владимир Путин 26 марта приехал в национальный центр «Россия», который хранит наследие одной из самых посещаемых экспозиций в стране. Речь идет о международной выставке на ВДНХ, где свои достижения представляли все регионы страны: за восемь месяцев ее посетили более 18 млн человек. Глава государства осмотрел масштабную экспозицию «Путешествие по России» общей площадью более 3 тыс. кв. м. Здесь можно прогуляться по Дальневосточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому, Центральному, Южному, Северо-Западному округам .

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра «Россия» Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Проходя мимо Северо-Кавказского федерального округа, президент, к примеру, почувствовал яблочный аромат: там ему рассказали, что каждое пятое яблоко на российских прилавках родом с Северного Кавказа . «Мало еще, надо больше!» — с улыбкой сказал Владимир Путин.

Проходя интерьеры Санкт-Петербурга, экскурсовод поинтересовалась у Владимира Путина, какое у него любимое место в родном городе. « Вот Мариинский театр вы назвали — одно из любимых мест. Стараюсь бывать там », — ответил он, добавив, что ему нравится постановка «Щелкунчик» .

В Национальном центре «Россия» 26–28 марта проходит IV съезд «Движения первых», объединяющего детей и молодежь . Примерно три года назад его зарождение вызвало в обществе определенный резонанс: многие увидели в новой структуре схожесть с пионерией. К слову, профильный законопроект о создании этого движения внесли 19 мая 2022 года — в день 100-летия пионерии. Впрочем, власти тогда объясняли, что та организация — часть истории, и она создавалась по инициативе государства, в отличие от «Движения первых», о котором просили сами дети.

Церемония открытия IV Всероссийского съезда «Движения первых» на площадке Национального центра «Россия» Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В день старта съезда по программе были мастер-классы, игры и праздничный концерт, к которому готовились основательно: в коридорах творческие группы репетировали свои танцевальные и певческие номера. Все знали: на церемонию приедет Владимир Путин. Всего же в зале было более 1 тыс. участников. Все они встретили президента бурными аплодисментами и приветственными криками. Глава государства со сцены обратился к молодежи и напомнил, что одна из главных задач движения — помочь найти его участникам свое место в жизни. А для этого надо найти дело, которому готов посвятить себя , отметил он.

« Вы знаете, в чем секрет? В том, чтобы делиться тем, что у тебя есть, с другими, помогать другим, поддерживать других. В этом человек находит себя лучше всего . От этого человек получает наибольшее удовлетворение — в помощи своим близким: маме, папе, брату, сестре, друзьям. Маленькому поселку или деревне, в которой он живет. Большому городу. Либо всей нашей огромной любимой Родине, России », — сказал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия IV Всероссийского съезда «Движения первых» Фото: РИА Новости/Александр Щербак

После концерта участники рассказали «Известиям», что увидеть президента было мечтой многих из них . Если бы им выпал шанс, они бы предложили главе государства «сотни, тысячи идей», как они видят будущее этого движения.



— Я с самого начала с «первыми». Мы придумываем многие проекты в школах, участвуем в разных инициативах от области. Мне нравится, что к нам относятся серьезно и готовы нас слушать. Я бы, к примеру, попросила президента, чтобы родителей и семьи вместе чаще звали с нами куда-то в поездки или в какие-то интересные проекты , — сказала «Известиям» София из Челябинской области.

Сколько человек станут участниками движения к 2030 году

Более подробные цели, задачи и планы развития структуры президент обсудил на заседании наблюдательного совета «Движения первых». Сейчас в его рядах свыше 11 млн человек . Владимир Путин даже сравнил такую численность с «приличной армией». До 2030 года планируется привлечь в эти ряды до 18 млн участников , сказал председатель правления движения Артур Орлов. Причем особенно важно, что «первые», как они сами себя называют, активно работают и в больших городах, и в малых населенных пунктах , сказал Владимир Путин.

« Необходимо и дальше наращивать, совершенствовать инфраструктуру движения — оно, подчеркну, должно быть везде, где есть дети, подростки , а они есть у нас, слава богу, везде, поэтому и движение должно работать везде, — создавать для ребят единую, целостную, взаимосвязанную систему по месту жительства, учебы, в школах, колледжах, вузах, в организациях дополнительного образования, в детских оздоровительных лагерях », — добавил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

К примеру, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, который участвовал в набсовете, рассказал о планах построить на берегу Енисея в Красноярске многофункциональный центр для детей и молодежи «Площадь первых» к 400-летию города — в 2028 году . Центр будет состоять из комплекса зданий. «Чтобы была возможность разместить там Центр научно-технического творчества для детей и молодежи, с другой стороны, сделать общественные пространства», — пояснил глава региона.

Свои предложения поспешили высказать и юные участники встречи. На заседании к Владимиру Путину обратился один из представителей движения Никита Камынин. Он рассказал о своем увлечении беспилотниками и предложил активнее привлекать школьников к обучению управлением БПЛА, например, с помощью соревнований . Глава государства отметил, что такие навыки могут быть полезны не только в военных целях, но прежде всего в сельском хозяйстве или промышленности . Он пообещал, что министр просвещения Сергей Кравцов изучит этот вопрос.

Немалую роль на встрече посвятили воспитанию подрастающего поколения. Владимир Путин даже предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания . Она будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций.

Глава государства положительно отнесся к тенденции, что среди наставников движения появляется всё больше участников спецоперации . К слову, на заседании набсовета присутствовал Герой России Владислав Головин, который проявил себя во время СВО.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования после заседания наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

« Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту Родины, стоят рядом в самом важном, самом основном деле для будущего России — в деле воспитания детей и подростков », — добавил Владимир Путин.

Среди участников заседания — волонтер курского регионального отделения Надежда Алымова. Она рассказала Владимиру Путину о работе с детьми в пунктах временного размещения эвакуированных жителей региона . По ее словам, одна девочка написала, что хочет вернуться обратно в Суджу, и город в это время уже был освобожден. Волонтер поблагодарила президента от лица всех жителей приграничья.



« Что касается вот этого желания вернуться домой, в Суджу, то это не мне — прежде всего, слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам », — ответил глава государства.