 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Мир
В США заявили о возможном скором подписании с Украиной соглашения по минералам
Мир
Макрон заявил о выделении дополнительных €2 млрд на военную помощь Украине
Политика
Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области
Авто
Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки
Мир
Глава TotalEngines Пуянне посчитал вероятным перезапуск «Северного потока»
Спорт
В Британии допустили возвращение сборных и клубов РФ на мировые турниры по футболу
Мир
В ЮНЕСКО заявили, что следят за случаями гибели журналистов в ЛНР
Мир
Полковник ВВС Франции заявил о превосходстве России в военной технике и стратегии
Мир
Эрдоган заявил о планах Турции разработать в стране ядерный реактор и технопарк
Общество
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве
Мир
Рубио заявил о необходимости переоценки санкций для решения конфликта на Украине
Спорт
«Авангард» стартовал с победы в первом раунде Кубка Гагарина
Мир
Миссия РФ в ООН указала на стремление Киева сорвать любые мирные договоренности
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 

Про движение: в АП появится рабочая группа по вопросам системы воспитания молодежи

Всего в ряды «первых» вступили 11 млн человек, сообщил на съезде организации Путин
Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Число участников «Движения первых» достигло 11 млн человек: меньше чем за три года они начали активно открывать представительства и в больших городах, и в малых населенных пунктах. Об этом Владимир Путин заявил 26 марта на заседании наблюдательного совета движения детей и молодежи. К 2030-му их число может увеличиться до 18 млн. Перед участниками организации президент также выступил на церемонии открытия IV съезда: он рассказал молодежи о главном секрете, как обрести свое место в жизни и в чем человек обязательно найдет свое счастье. В этот же день глава государства осмотрел масштабную экспозицию «Путешествие по России». Кого, по мнению президента, следует привлекать к воспитанию молодежи и какое любимое место у Владимира Путина в Санкт-Петербурге — в материале «Известий».

О чем Путин говорил с участниками «Движения первых»

Владимир Путин 26 марта приехал в национальный центр «Россия», который хранит наследие одной из самых посещаемых экспозиций в стране. Речь идет о международной выставке на ВДНХ, где свои достижения представляли все регионы страны: за восемь месяцев ее посетили более 18 млн человек. Глава государства осмотрел масштабную экспозицию «Путешествие по России» общей площадью более 3 тыс. кв. м. Здесь можно прогуляться по Дальневосточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому, Центральному, Южному, Северо-Западному округам.

Путин

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра «Россия»

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Проходя мимо Северо-Кавказского федерального округа, президент, к примеру, почувствовал яблочный аромат: там ему рассказали, что каждое пятое яблоко на российских прилавках родом с Северного Кавказа. «Мало еще, надо больше!» — с улыбкой сказал Владимир Путин.

Проходя интерьеры Санкт-Петербурга, экскурсовод поинтересовалась у Владимира Путина, какое у него любимое место в родном городе. «Вот Мариинский театр вы назвали — одно из любимых мест. Стараюсь бывать там», — ответил он, добавив, что ему нравится постановка «Щелкунчик».

В Национальном центре «Россия» 26–28 марта проходит IV съезд «Движения первых», объединяющего детей и молодежь. Примерно три года назад его зарождение вызвало в обществе определенный резонанс: многие увидели в новой структуре схожесть с пионерией. К слову, профильный законопроект о создании этого движения внесли 19 мая 2022 года — в день 100-летия пионерии. Впрочем, власти тогда объясняли, что та организация — часть истории, и она создавалась по инициативе государства, в отличие от «Движения первых», о котором просили сами дети.

Концерт

Церемония открытия IV Всероссийского съезда «Движения первых» на площадке Национального центра «Россия»

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В день старта съезда по программе были мастер-классы, игры и праздничный концерт, к которому готовились основательно: в коридорах творческие группы репетировали свои танцевальные и певческие номера. Все знали: на церемонию приедет Владимир Путин. Всего же в зале было более 1 тыс. участников. Все они встретили президента бурными аплодисментами и приветственными криками. Глава государства со сцены обратился к молодежи и напомнил, что одна из главных задач движения — помочь найти его участникам свое место в жизни. А для этого надо найти дело, которому готов посвятить себя, отметил он.

Продвижение первых: Путин открыл современные кампусы и встретился с молодежью
Президент призвал уже сейчас создавать условия для самореализации нового поколения россиян — его численность будет расти

«Вы знаете, в чем секрет? В том, чтобы делиться тем, что у тебя есть, с другими, помогать другим, поддерживать других. В этом человек находит себя лучше всего. От этого человек получает наибольшее удовлетворение — в помощи своим близким: маме, папе, брату, сестре, друзьям. Маленькому поселку или деревне, в которой он живет. Большому городу. Либо всей нашей огромной любимой Родине, России», — сказал глава государства.

Концерт

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия IV Всероссийского съезда «Движения первых»

Фото: РИА Новости/Александр Щербак

После концерта участники рассказали «Известиям», что увидеть президента было мечтой многих из них. Если бы им выпал шанс, они бы предложили главе государства «сотни, тысячи идей», как они видят будущее этого движения.

— Я с самого начала с «первыми». Мы придумываем многие проекты в школах, участвуем в разных инициативах от области. Мне нравится, что к нам относятся серьезно и готовы нас слушать. Я бы, к примеру, попросила президента, чтобы родителей и семьи вместе чаще звали с нами куда-то в поездки или в какие-то интересные проекты, — сказала «Известиям» София из Челябинской области.

Сколько человек станут участниками движения к 2030 году

Более подробные цели, задачи и планы развития структуры президент обсудил на заседании наблюдательного совета «Движения первых». Сейчас в его рядах свыше 11 млн человек. Владимир Путин даже сравнил такую численность с «приличной армией». До 2030 года планируется привлечь в эти ряды до 18 млн участников, сказал председатель правления движения Артур Орлов. Причем особенно важно, что «первые», как они сами себя называют, активно работают и в больших городах, и в малых населенных пунктах, сказал Владимир Путин.

«Необходимо и дальше наращивать, совершенствовать инфраструктуру движения — оно, подчеркну, должно быть везде, где есть дети, подростки, а они есть у нас, слава богу, везде, поэтому и движение должно работать везде, — создавать для ребят единую, целостную, взаимосвязанную систему по месту жительства, учебы, в школах, колледжах, вузах, в организациях дополнительного образования, в детских оздоровительных лагерях», — добавил глава государства.

Путин

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых»

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

К примеру, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, который участвовал в набсовете, рассказал о планах построить на берегу Енисея в Красноярске многофункциональный центр для детей и молодежи «Площадь первых» к 400-летию города — в 2028 году. Центр будет состоять из комплекса зданий. «Чтобы была возможность разместить там Центр научно-технического творчества для детей и молодежи, с другой стороны, сделать общественные пространства», — пояснил глава региона.

Свои предложения поспешили высказать и юные участники встречи. На заседании к Владимиру Путину обратился один из представителей движения Никита Камынин. Он рассказал о своем увлечении беспилотниками и предложил активнее привлекать школьников к обучению управлением БПЛА, например, с помощью соревнований. Глава государства отметил, что такие навыки могут быть полезны не только в военных целях, но прежде всего в сельском хозяйстве или промышленности. Он пообещал, что министр просвещения Сергей Кравцов изучит этот вопрос.

Время для героев: как повлияют кадровые перестановки на воспитание подростков
Новые руководители Росмолодежи и «Движения первых» усилят патриотическую работу, считают эксперты

Немалую роль на встрече посвятили воспитанию подрастающего поколения. Владимир Путин даже предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания. Она будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций.

Глава государства положительно отнесся к тенденции, что среди наставников движения появляется всё больше участников спецоперации. К слову, на заседании набсовета присутствовал Герой России Владислав Головин, который проявил себя во время СВО.

Путин

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования после заседания наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых»

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

«Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту Родины, стоят рядом в самом важном, самом основном деле для будущего России — в деле воспитания детей и подростков», — добавил Владимир Путин.

Среди участников заседания — волонтер курского регионального отделения Надежда Алымова. Она рассказала Владимиру Путину о работе с детьми в пунктах временного размещения эвакуированных жителей региона. По ее словам, одна девочка написала, что хочет вернуться обратно в Суджу, и город в это время уже был освобожден. Волонтер поблагодарила президента от лица всех жителей приграничья.

«Что касается вот этого желания вернуться домой, в Суджу, то это не мне — прежде всего, слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам», — ответил глава государства.

Немаловажную роль играет и патриотическое воспитание. Владимир Путин считает, что власти регионов должны уделить особое внимание подготовке в школах к празднованию юбилея Победы.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир