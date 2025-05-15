Трамп сообщил о приближении к заключению ядерной сделки между США и Ираном
Вашингтон близок к заключению соглашения с Тегераном по ядерной программе. Об этом 15 мая сообщил президент США Дональд Трамп.
«Мы ведем очень серьезные переговоры с Ираном о долгосрочном мире. <…> Мы приближаемся к заключению сделки. <…> Есть два пути к достижению цели, есть весьма мирный путь и есть насильственный, но я не хочу делать это вторым способом», — приводит его слова агентство Reuters.
При этом издание отметило, что в переговорах между странами еще присутствуют пробелы, которые необходимо устранить.
Ранее, 11 мая, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что полный отказ страны от ядерной программы невозможен. Кроме того, он отметил, что планируется и дальше развивать мирную атомную отрасль Ирана и искать точки соприкосновения в ходе переговоров, которые нужны кроме прочего, чтобы показать стремление Тегерана к миру, а не к конфликтам.
Глава МИД Омана Бадр Бин Хамад аль-Бусаиди 26 апреля сообщил об общем стремлении США и Ирана прийти к соглашению, основанному на взаимном уважении и долгосрочных обязательствах. Уточнялось, что на непрямых переговорах стороны в том числе обсудили возможность снятия санкций с Ирана при условии соблюдения ряда требований, касающихся ядерной программы.