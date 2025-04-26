США и Иран выявили общее стремление к достижению соглашения на переговорах в Омане

В ходе непрямых переговоров Ирана и США в Омане стороны показали общее стремление прийти к соглашению, основанному на взаимном уважении и долгосрочных обязательствах. Об этом 26 апреля сообщил глава МИД Омана Бадр Бин Хамад аль Бусаиди.

«Сегодняшние переговоры между США и Ираном продемонстрировали общее стремление достичь соглашения, основанного на взаимном уважении и долгосрочных обязательствах», — цитирует его агентство ISNA.

Уточняется, что стороны также обсудили возможность снятия санкций с Ирана при условии соблюдения ряда требований, касающихся ядерной программы.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил оманского коллегу за организацию переговоров и создание спокойной обстановки. По его словам, это помогло провести консультации эффективно. В том числе эффективным он назвал присутствие на переговорах экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Этот раунд переговоров был гораздо серьезнее предыдущего. Постепенно мы перешли к более подробным, техническим обсуждениям. <...> Учитывая, что переговоры ведутся опосредованно, а технические обсуждения требуют высокого уровня точности, письменный обмен мнениями в значительной степени способствовал продвижению переговоров», — сообщил он журналистам по итогам переговоров.

Следующий раунд непрямых переговоров состоится в субботу, 3 мая.

Третий раунд непрямых переговоров между США и Ираном завершился ранее в этот день. Исламскую республикe представил Аракчи, а американскую сторону возглавил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Уточнялось, что в переговоры были включены экспертные и технические обсуждения.

24 апреля Аракчи заявил, что Иран готов «сделать первый шаг» и посетить Париж, Берлин, Лондон для обсуждения вопроса вокруг ядерной программы. Аракчи отметил, что он был готов к урегулированию до начала непрямых переговоров с США по ядерной программе.