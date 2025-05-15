В РФ началось серийное производство онкосканера
В РФ началось серийное производство онкосканера, об этом сообщили «Известиям» в госкорпорации «Ростех». Отечественное устройство будут использовать для постановки диагноза. Ранее высокотехнологичные аппараты закупались за границей.
OneCell Scan 3.0 оцифровывает результаты исследования тканей. Устройство выделяет зоны, требующие особого внимания врачей. Затем установить максимально точный диагноз помогает ИИ. 25% OneCell владеет холдинг «Ростеха» «АИС», работающий в сфере IT. Больше 80% деталей в сканере отечественного производства, передает телеканал «Известия». Программное обеспечение устройства полностью разработано в России.
OneCell Scan будет применяться в медицинских лабораториях. В корпорации «Ростех» утверждают, что устройство превосходит импортные аналоги по ряду показателей. Сканер получил международную премию RedDot Awards 2025. Устройство признали лучшим в мире за его эргономичность.
Как заявили в госкорпорации, создание устройства — шаг вперед для отечественной медицины. Онкологи в РФ переходят к цифровым форматам диагностики. Планируется, что в России будут выпускать 200 OneCell Scan ежегодно.
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