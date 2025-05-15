Рютте призвал НАТО развивать оборонную промышленность на фоне успехов России

НАТО нужно развивать оборонную промышленность на фоне больших успехов России в этой области. Об этом 15 мая сообщил генеральный секретарь Марк Рютте в ходе неофициальной встречи глав МИД союзников в Турции, которая транслировалась на сайте альянса.

«Мы также обсуждаем оборонное промышленное производство. Нам нужно наращивать военный потенциал по всему НАТО. И особенно, если мы посмотрим на Россию, — они так успешны в этом, и мы должны превзойти их, когда речь идет об оборонном промышленном производстве», — отметил генсек.

По словам Рютте, альянс должен быть уверен, что тратит финансирование в достаточной степени для того, чтобы «обезопасить себя», а также для понимания о необходимых средствах обеспечения обороны.

4 апреля Рютте заявил, что Европа и Канада должны взять на себя больше ответственности за общую оборону и наращивать оборонные расходы. Рютте добавил, что все страны блока заявили о намерении изготавливать больше вооружений и наращивать темпы военного производства.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила 11 марта, что оборонная промышленность Евросоюза значительно отстает от российской, поэтому необходимо ускорить милитаризацию. Она подчеркнула, что страны ЕС должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП.