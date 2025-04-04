Генсек НАТО заявил о приверженности США к коллективной обороне альянса

Союзники услышали четкое послание от госсекретаря США Марко Рубио о приверженности Вашингтона Североатлантическому альянсу. Об этом 4 апреля заявил генсек НАТО Марк Рютте.

«При этом ожидается, что Европа и Канада должны взять на себя больше ответственности за общую оборону и наращивать оборонные расходы», — уточнил Рютте в беседе с журналистами, трансляция которой велась на сайте НАТО.

Рютте добавил, что все страны блока заявили о намерении изготавливать больше вооружений и наращивать темпы военного производства.

«Союзники по НАТО будут стремиться устранить конфликт в своей международной экономической политике и будут поощрять экономическое сотрудничество между некоторыми или всеми из них», — добавил генсек.

Ранее в этот день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа должна разработать конкретные предложения для безопасности Украины. Госсекретарь также отметил, что нужно «меньше разговоров и больше действий».