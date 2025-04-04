Рубио призвал ЕС выработать предложения по гарантиям безопасности для Украины
Европа должна разработать конкретные предложения для безопасности Украины. Об этом 4 апреля заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Европа должна выработать конкретные предложения по обеспечению безопасности украинского народа», — написал Рубио в соцсети X (бывш. Twitter)
Госсекретарь также отметил, что нужно «меньше разговоров и больше действий».
Ранее в этот день в Киеве стартовала встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по вопросу возможного размещения военного контингента после урегулирования конфликта с Россией. Французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, британскую — адмирал Энтони Радакин.
Газета Financial Times 3 апреля сообщила, что Евросоюз (ЕС) изучает возможности применения структур управления НАТО при развертывании миротворческого контингента на территории Украины. В «коалиции желающих» обсуждалась инициатива, согласно которой структуры командования и контроля альянса должны использоваться при размещении «сил безопасности» в стране.