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Рубио призвал ЕС выработать предложения по гарантиям безопасности для Украины

Рубио: Европа должна выработать предложения по обеспечению безопасности Украины
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Фото: REUTERS/Jacquelyn Martin
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Европа должна разработать конкретные предложения для безопасности Украины. Об этом 4 апреля заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Европа должна выработать конкретные предложения по обеспечению безопасности украинского народа», — написал Рубио в соцсети X (бывш. Twitter)

Госсекретарь также отметил, что нужно «меньше разговоров и больше действий».

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Ранее в этот день в Киеве стартовала встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по вопросу возможного размещения военного контингента после урегулирования конфликта с Россией. Французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, британскую — адмирал Энтони Радакин.

Газета Financial Times 3 апреля сообщила, что Евросоюз (ЕС) изучает возможности применения структур управления НАТО при развертывании миротворческого контингента на территории Украины. В «коалиции желающих» обсуждалась инициатива, согласно которой структуры командования и контроля альянса должны использоваться при размещении «сил безопасности» в стране.

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