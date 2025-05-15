Миллиардер Баффетт указал на насторожившие его признаки старения

Американский миллиардер Уоррен Баффетт в беседе с газетой The Wall Street Journal (WSJ) 14 мая поделился мыслями о старении и передаче власти в 94 года.

По словам предпринимателя, он стал понимать, что стареет, в возрасте 90 лет. Баффетт рассказал, как начал периодически терять равновесие и испытывать трудности с тем, чтобы вспомнить имя стоящего перед ним человека, уточняет «Газета.Ru». Кроме того, у бизнесмена появились проблемы со зрением.

Баффетт также отметил, что в силу возраста разница в трудоспособности между ним и его преемником, 62-летним Грегом Абелем, стала более заметной.

«Разница — в уровне энергии и в том, сколько он мог сделать за десятичасовой день, по сравнению с тем, что мог сделать я», — подчеркнул миллиардер.

3 мая Баффетт заявил, что намерен покинуть пост главы компании Berkshire Hathaway. Он уточнил, что на должность руководителя будет назначен вице-президент холдинга Грег Абель.

Согласно рейтингу самых богатых людей мира, опубликованному Bloomberg в августе 2024 года, Баффет вошел в десятку самых состоятельных людей планеты.