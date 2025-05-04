Миллиардер Баффетт сообщил об уходе с поста главы Berkshire Hathaway

Американский миллиардер Уоррен Баффетт намерен покинуть пост главы компании Berkshire Hathaway. Соответствующее заявление 3 мая он сделал в эфире телеканала CNBC.

Он уточнил, что на должность нового главы будет назначен вице-президент холдинга Грег Абель.

«Думаю, в конце года придет время Грегу возглавить компанию. Я сообщу об этом совету директоров и сопровожу это своей рекомендацией, дам им время обдумать всё, <...> и на следующей встрече через несколько месяцев мы примем решение в соответствии с мнением 11 директоров. Думаю, они все единогласно поддержат это предложение. Значит, в конце года Грег станет генеральным директором Berkshire Hathaway», — сказал он.

При этом инвестор подчеркнул, что продолжит интересоваться положением дел в компании и попытается «быть полезным» для бизнеса.

Ранее, 16 мая, Баффетт избавился от акций крупнейшего производителя полупроводников TSMC. Отмечается, что он не раз выражал озабоченность ситуацией на Тайване, где располагается TSMC. Предприниматель также заявлял, что более оптимистично настроен в отношении своих инвестиций в Японии.