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Миллиардер Баффетт сообщил об уходе с поста главы Berkshire Hathaway

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Фото: TASS/AP/Nati Harnik
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Американский миллиардер Уоррен Баффетт намерен покинуть пост главы компании Berkshire Hathaway. Соответствующее заявление 3 мая он сделал в эфире телеканала CNBC.

Он уточнил, что на должность нового главы будет назначен вице-президент холдинга Грег Абель.

«Думаю, в конце года придет время Грегу возглавить компанию. Я сообщу об этом совету директоров и сопровожу это своей рекомендацией, дам им время обдумать всё, <...> и на следующей встрече через несколько месяцев мы примем решение в соответствии с мнением 11 директоров. Думаю, они все единогласно поддержат это предложение. Значит, в конце года Грег станет генеральным директором Berkshire Hathaway», — сказал он.

При этом инвестор подчеркнул, что продолжит интересоваться положением дел в компании и попытается «быть полезным» для бизнеса.

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Ранее, 16 мая, Баффетт избавился от акций крупнейшего производителя полупроводников TSMC. Отмечается, что он не раз выражал озабоченность ситуацией на Тайване, где располагается TSMC. Предприниматель также заявлял, что более оптимистично настроен в отношении своих инвестиций в Японии.

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