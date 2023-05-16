Баффет избавился от акций крупнейшего производителя полупроводников TSMC

Американский инвестор, глава финансовой корпорации Berkshire Hathaway Уоррен Баффет окончательно избавился от акций тайваньской компании TSMC — крупнейшего в мире производителя полупроводников. Об этом 16 мая сообщил телеканал CNN.

«В отчете, поданном в понедельник, Berkshire Hathaway сообщила, что по состоянию на конец I квартала она больше не владеет долей в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)», — передает телеканал.

Отмечается, что Баффет не раз выражал озабоченность ситуацией на Тайване, где располагается TSMC. Предприниматель также заявлял, что более оптимистично настроен в отношении своих инвестиций в Японии.

Отмечается, что в феврале Berkshire Hathaway уже продала 86% своих акций TSMC, которые были куплены за $4,1 млрд всего за несколько месяцев до этого. По данным телеканала, столь поспешное решение нехарактерно для Баффета, известного своими долгосрочными вложениями.

Ранее, 23 апреля, министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что гипотетическая война Тайваня с Китаем нарушила бы 40% мировой торговли. Он указал, что более 40% перевозимых в мире товаров вынуждены пересекать Тайваньский пролив. Также он напомнил, что на острове производится более 60% мировых микросхем и 90% самых передовых полупроводников.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.