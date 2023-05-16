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Баффет избавился от акций крупнейшего производителя полупроводников TSMC

CNN: Баффет избавился от акций крупнейшего в мире производителя полупроводников TSMC
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Фото: REUTERS/Scott Morgan
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Американский инвестор, глава финансовой корпорации Berkshire Hathaway Уоррен Баффет окончательно избавился от акций тайваньской компании TSMC — крупнейшего в мире производителя полупроводников. Об этом 16 мая сообщил телеканал CNN.

«В отчете, поданном в понедельник, Berkshire Hathaway сообщила, что по состоянию на конец I квартала она больше не владеет долей в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)», — передает телеканал.

Отмечается, что Баффет не раз выражал озабоченность ситуацией на Тайване, где располагается TSMC. Предприниматель также заявлял, что более оптимистично настроен в отношении своих инвестиций в Японии.

Отмечается, что в феврале Berkshire Hathaway уже продала 86% своих акций TSMC, которые были куплены за $4,1 млрд всего за несколько месяцев до этого. По данным телеканала, столь поспешное решение нехарактерно для Баффета, известного своими долгосрочными вложениями.

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Ранее, 23 апреля, министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что гипотетическая война Тайваня с Китаем нарушила бы 40% мировой торговли. Он указал, что более 40% перевозимых в мире товаров вынуждены пересекать Тайваньский пролив. Также он напомнил, что на острове производится более 60% мировых микросхем и 90% самых передовых полупроводников.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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