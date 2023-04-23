Тайвань предупредил о риске для 40% мировой торговли в случае войны с Китаем

Гипотетическая война Тайваня с Китаем нарушила бы 40% мировой торговли. Такое предположение высказал 23 апреля министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в интервью испанской газете ABC.

Политик обратил внимание, что в связи с географическим положением острова Тайвань более 40% перевозимых в мире товаров вынуждены пересекать Тайваньский пролив. Также он напомнил, что Тайвань производит более 60% мировых микросхем и 90% самых передовых полупроводников.

Он отметил, что Китаю в данном случае «очень важно сказать, чтобы он никогда не прибегал к применению силы».

«Мы просим США предоставить нам средства защиты и помочь нам обучить наших солдат, чтобы мы были способны защищать себя», — заявил Ву.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что Тайвань намерен закупить у США 400 тактических противокорабельных ракет Harpoon для отражения потенциального вторжения Китая. Поставки осуществят в рамках решения о продаже оружия, принятого американским конгрессом в 2020 году.

15 апреля газета The Washington Post написала, что США могут пропустить подготовку Китая к вторжению на Тайвань. Утекшие в открытый доступ секретные документы содержат информацию о том, что на Тайване сомневаются в способности средств противовоздушной обороны (ПВО) вовремя заметить пуски ракет в сторону острова.

В начале апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу.

В марте был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и намерен добиться воссоединения с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.