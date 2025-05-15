Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после прогулки по Москве в ходе официального визита в РФ сообщил, что впечатлен русской историей и культурой, отметив величие Красной площади и красоту храма Василия Блаженного.
«Я ценю величие архитектуры вокруг Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий царской империи, Октябрьской революции и Советского Союза, и в то же время очарован красотой храма Василия Блаженного, построенного в XVI веке», — поделился он в своем Telegram-канале.
Премьер-министр также рассказал, что между встречами он успел посетить парк «Зарядье», а также посмотреть на Москву-реку.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, и для этого имеются все предпосылки. В ходе переговоров с Ибрагимом обсуждался спектр актуальных двусторонних вопросов, а также международная повестка дня.
Путин отмечал, что официальный визит премьер-министра Малайзии в Россию и состоявшиеся переговоры об этом ярко свидетельствуют.