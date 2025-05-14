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Путин заявил о подъеме в отношениях РФ и Малайзии и предпосылках к их развитию

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, и для этого имеются все предпосылки. Об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Он отметил, что официальный визит премьер-министра Малайзии в Россию и состоявшиеся переговоры об этом ярко свидетельствуют.

«Российско-малайзийские отношения находятся на подъеме, успешно и поступательно развиваются. И обе стороны искренне заинтересованы в том, чтобы такое взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным. Для этого есть все необходимые предпосылки», — заявил глава государства.

Путин отметил, что в ходе переговоров с Ибрагимом обсуждался спектр актуальных двусторонних вопросов, а также международная повестка дня. Визит премьера Малайзии в РФ послужит укреплению всего комплекса российско-малайзийского партнерства, подчеркнул он.

«Российские производители заинтересованы увеличить экспорт в Малайзию высококачественной мясомолочной продукции, в том числе соответствующей исламскому стандарту «халяль». В рамках долгосрочных контрактов налажен импорт из РФ калийных и азотных удобрений для малазийского сельского хозяйства, растут встречные поставки агропродукции — российских зерновых и малазийского продовольствия», — уточнил президент.

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам переговоров президента РФ с премьер-министром Малайзии рассказал корреспонденту «Известий», что российские компании интересуются выходом на малайзийский рынок и видят в нем большой потенциал. По его словам, РФПИ тесно сотрудничает с суверенным фондом благосостояния Малайзии Khazanah Nasional Berhad и его портфельными предприятиями, в том числе в сферах фармацевтики и медицины, которые хотят выйти на российский рынок.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические проекты. Он отметил, что Москва видит хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Куалу-Лумпуром, имея в виду энергетику, а также промышленность.

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