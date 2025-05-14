Мишустин предложил премьеру Малайзии проработать совместные экономические проекты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в среду, 14 мая, на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические проекты.
Он заявил, что Россия видит хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Малайзией, имея в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс и цифровую экономику.
«Предлагаю проработать новые экономические проекты по линии совместной российско-малазийской комиссии. С нашей стороны ее возглавляет министр науки и высшего образования Валерий Фальков», — сказал Мишустин.
Кроме того, российский премьер-министр отметил, что Малайзия является значимым партнером России в Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами строятся на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга.
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