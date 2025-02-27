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Шойгу и премьер-министр Малайзии Ибрагим обсудили сферу атомной энергетики

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Фото: ТАСС/Валерий Стурит
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе встречи 27 февраля обсудили все намеченные вопросы, в том числе атомную энергетику.

В ходе обсуждения также была затронута тема экономического сотрудничества в финансовой сфере. Шойгу подчеркнул, что достигнуты определенные успехи — в частности, речь идет о плавучей атомной станции в Певеке, которая уже начала свою работу.

Помимо этого, секретарь Совета безопасности РФ затронул тему соглашения РФ с США о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Любой механизм требует присмотра и ремонта, либо обслуживания. В данном случае этот механизм настолько сложен, что требует постоянного внимания и заботы. Естественно, когда в этот механизм заходят с ломом и пытаются его регулировать негожими инструментами, это приводит к сбоям», — сказал он.

Шойгу напомнил, что срок действия соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает в феврале 2026 года. По его словам, решение о продлении или заключении нового документа будет зависеть от новой администрации американского лидера Дональда Трампа.

Кроме того, он отметил, что позиция российской стороны, озвученная еще при президентстве Джо Байдена, остается «ясной и понятной».

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что США и Россия могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%. Он также допустил присоединение Пекина к сделке Москвы и Вашингтона.

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