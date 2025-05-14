Глава РФПИ отметил интерес российских компаний к выходу на рынок Малайзии
Российские компании интересуются выходом на малайзийский рынок и видят в нем большой потенциал. Об этом 14 мая рассказал корреспонденту «Известий» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
«Речь идет не только о наших туристах и туристических компаниях, которые сейчас будут пользоваться тем, что наконец открыли доступ российским авиакомпаниям на рынок Малайзии. И также это наши технологические компании, компании в сфере фармацевтики и медицины», — пояснил он.
По его словам, РФПИ тесно сотрудничает с суверенным фондом благосостояния Малайзии Khazanah Nasional Berhad и его портфельными предприятиями, в том числе в сферах фармацевтики и медицины, которые хотят выйти на российский рынок.
«И сегодня очень важно, что премьер-министр [Малайзии] очень позитивно нацелен на сотрудничество с Россией — он знает наших поэтов, он часто их цитирует, поэтому этот позитивный настрой точно позволит увеличить и инвестиции, и наши бизнес-взаимодействия», — заключил Дмитриев.
Ранее в этот день председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические проекты. Он отметил, что Москва видит хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Куалу-Лумпуром, имея в виду энергетику, а также промышленность.