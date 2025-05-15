В Роскачестве назвали способы избежать отравлений в путешествиях

В путешествиях главные риски пищевых отравлений связаны с употреблением некачественных продуктов, нарушением правил их хранения и приготовления, а также с употреблением некачественной воды. Как обезопасить себя от подобных ситуаций, «Известиям» 15 мая рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко.

По ее словам, основную угрозу представляет бактериальное заражение. Возбудители сальмонеллеза, кишечной палочки, стафилококка и других инфекций могут находиться в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах, прошедших недостаточную термическую обработку. Особенно опасно испытывать организм уличной едой, если нет уверенности в соблюдении санитарных норм при приготовлении таких блюд. Как указала Спеценко, в условиях жаркого климата продукты быстро теряют свежесть и, соответственно, безопасность, несмотря на нормальный внешний вид.

Еще одним частым источником отравлений является некачественная вода, отметила специалист. Во многих местах водопроводная вода не отвечает гигиеническим нормам и может содержать опасные бактерии или химические вещества. В том числе и лед в напитках, и продукты, вымытые такой водой, способны вызвать расстройство пищеварения. Чтобы снизить риски, Спеценко порекомендовала употреблять только бутилированную воду и отказаться от напитков со льдом.

«Выбирайте проверенные заведения, где блюда готовят на заказ, а не хранят долгое время. Мясо и рыба должны быть хорошо прожарены или проварены. Не стоит экспериментировать с экзотическими продуктами, если у вас чувствительное пищеварение», — призвала эксперт.

Кроме того, Спеценко рассказала, что в дорожную аптечку необходимо включить сорбенты и пробиотики, так как они помогут при легком отравлении. Если симптомы (тошнота, диарея, повышенная температура) сохраняются более суток и самочувствие ухудшается, нужно обратиться за медицинской помощью, заключила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности.

Ранее , 5 мая, в Саратове приостановили деятельность кафе «Грузинская лавка», в котором отравились 10 человек. Уточняется, что поводом закрытия заведение стало сообщение областного центра гигиены и эпидемиологии о госпитализации 10 человек с острой кишечной инфекцией, из них четыре случая — с окончательным диагнозом «сальмонеллез».