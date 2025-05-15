В ГД предложили разрешить продление отпуска при уходе за больным ребенком

В России могут разрешить продление или перенос отпуска при необходимости ухода за больным ребенком. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Сегодня, в Международный день семей, разработали и вносим в Госдуму законопроект, закрепляющий за работниками право продления или переноса ежегодного оплачиваемого отпуска также и в случае временной нетрудоспособности, связанной с уходом за больным ребенком», — написал он в своем Telegram-канале, прикрепив к публикации пояснительную записку к проекту.

По словам Нилова, данная инициатива является справедливой мерой поддержки семей с детьми.

Ранее в Госдуме предложили зафиксировать цены на социально значимые продукты питания для детей. С такой просьбой к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой обратились лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова. Депутаты отмечают, что цены на детское питание за последние несколько лет выросли на 45–67%, что в 2–3 раза больше, чем инфляция.