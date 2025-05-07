В Госдуме предлагают зафиксировать цены на социально значимые продукты для детей

В Госдуме предлагают зафиксировать цены на социально значимые продукты питания для детей. Как выяснили «Известия», с такой просьбой к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой обратились лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова. Согласно документу, который есть у «Известий», они предлагают принять программу господдержки российских производителей детского питания и зафиксировать цены на социально значимые продукты для детей.

В письме вице-премьеру депутаты отмечают, что цены на детское питание за последние несколько лет выросли на 45–67%, что в 2–3 раза больше, чем инфляция. При этом 80% рынка занимают зарубежные бренды, а 40% сырья завозится из-за границы. Кроме того, нет серьезной ответственности для производителей за нарушения: если компания нарушает правила и выпускает небезопасный продукт, ее максимум оштрафуют на 300 тыс. рублей, в том числе это касается иностранных изготовителей.

«Для решения указанных проблем представляется целесообразным разработать программу государственной поддержки производства и реализации социально значимых продуктов детского питания, которая установит фиксированные цены на продукты под брендом «Российское качество», — говорится в обращении.

Также предлагается ужесточить ответственность за нарушение установленных ценовых параметров с увеличением штрафа до 100% от суммы реализуемой продукции, а не от превышения фиксированной цены.

При этом производители, которые будут использовать хотя бы 30% продукции отечественного производства, смогут рассчитывать на государственные субсидии.

Еще одно предложение: крупные торговые сети с долей рынка более 20% должны быть обязаны включать в ассортимент хотя бы половину продуктов детского питания отечественного производства.

«Доступность и качество детского питания — важнейшее условие для воспитания здорового поколения. Мы уверены, что сегодня в условиях демографического кризиса и значительного роста цен предложения «Справедливой России — За правду» не просто востребованы, а жизненно необходимы. Нельзя уповать на рынок и макрофинансовые сложности — нужно реально помогать семьям с детьми здесь и сейчас! Рассчитываем на поддержку правительства в этом вопросе», — пояснил Сергей Миронов.

Лантратова в свою очередь отметила, что защита материнства и детства является реальной ответственностью государства. По ее мнению, здоровье детей не должно зависеть от цен или импортных поставок.

Врач-педиатр «СМ-Клиники» для детей Елизавета Даутова 6 февраля сообщила о том, что детей до года не рекомендуется кормить копченым, квашеным и жареным. По ее словам, переход от грудного вскармливания к общему столу, то есть прикорм, следует начинать, учитывая индивидуальные особенности ребенка. Если он проявляет интерес к еде, самостоятельно сидит, захватывает руками пищу или снимает еду с ложки — ребенок готов к введению новых продуктов в свой рацион.