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В Курской области по подозрению в коррупции задержали двух чиновников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Курской области по подозрению в коррупции задержали главу одного из муниципальных образований Тимского района и начальника отдела имущественных отношений администрации поселка Тим. Об этом в среду, 14 мая, сообщило Главное управление Следственного комитета региона.

Первый фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном размер»»), а второй — в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») и ч. 5 ст. 291.1 УК РФ («Предложение посредничества во взяточничестве»).

Согласно данным СК, чиновник из Тимского района в период с мая 2022 года по декабрь 2024 года получил в общей сложности более 1 млн рублей от местного ИП за общее покровительство при заключении контрактов.

«Второй подозреваемый, являясь главой муниципального образования в период с июня 2024 года по январь 2025 года получил взятку в виде имущества на сумму более 65 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя за содействие при заключении и исполнении муниципальных контрактов», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

На данный момент все обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются, осуществляется сбор доказательств.

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Накануне, 13 мая, задержали мэра Новочеркасска Юрия Лысенко по подозрению в коррупционных преступлениях на общую сумму более 8 млн рублей. В его квартире и в здании администрации города провели обыски.

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