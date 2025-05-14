В Пакистане один человек погиб и 11 пострадали при взрыве на митинге

Один человек погиб и еще 11 пострадали во время взрыва на митинге Пакистанской народной партии (ПНП) в городе Кветта в провинции Белуджистан. Об этом 14 мая сообщил телеканал ARY News со ссылкой на источники.

По данным полиции, в участников митинга бросили две ручные гранаты. Также применялся гранатомет M203. Отмечается, что мероприятие проводилось в связи с участием пакистанской армии в конфликте с Индией.

«Взрыв прогремел в <…> Кветте, когда там проходил митинг во главе с членом ассамблеи провинции [Белуджистан] Али Мададом Джаттаком из ПНП, в результате чего один человек погиб и 11 получили ранения», — говорится в сообщении.

Сам Джаттак не пострадал, однако его автомобиль получил повреждения. Пострадавших доставили в больницы. Власти провинции осудили нападение на Джаттака, назвав взрыв «трусливым актом».

16 марта сообщалось, что семь человек, включая трех военных Пограничного корпуса Пакистана, погибли и 35 получили ранения в результате нападения боевиков «Армии освобождения Белуджистана» (признана террористической и запрещена в РФ) с применением взрывного устройства на колонну автобусов. Солдаты немедленно открыли ответный огонь и ликвидировали трех боевиков, не считая террориста-смертника.

До этого, 11 марта, террористы в Белуджистане захватили поезд с пассажирами и машинистом. По данным агентства Reuters, напавшие убили не менее 50 заложников. Позже пассажиров освободили, в ходе операции погибли 28 солдат.