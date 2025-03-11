Боевики взяли в заложники пассажиров поезда в Пакистане
Вооруженные боевики напали на поезд в провинции Белуджистан в Пакистане, взяв в заложники более 450 пассажиров и ранив машиниста. Об этом 11 марта сообщает газета Daily Mail.
По данным газеты, информацию подтвердил старший представитель железнодорожного ведомства в административном центре провинции.
Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка, пригрозившая убить всех заложников, если пакистанские власти попытаются вмешаться, следует из публикации.
По их заявлению, в ходе нападения были убиты шесть военнослужащих. По словам боевиков, среди заложников есть сотрудники сил безопасности, однако точное их число пока неизвестно, передает газета.
Члены группировки также добавили, что они освободили из плена женщин, детей и пассажиров-белуджей, уточняется в материале.
В ноябре прошлого года на вокзале в Кветте на западе Пакистана произошел взрыв. По уточненной информации издания Dawn, теракт осуществил смертник около 08:25 по местному времени (06:25 мск) перед отправкой поезда Jaffar Express.