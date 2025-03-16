Семь человек погибли при нападении боевиков на колонну автобусов в Пакистане
Семь человек, в том числе трое военных Пограничного корпуса Пакистана, погибли и 35 получили ранения в результате нападения боевиков «Армии освобождения Белуджистана» (признана террористической и запрещена в РФ) с применением взрывного устройства на колонну автобусов. Об этом 16 марта сообщил телеканал Geo News.
«Армия освобождения Белуджистана» (BLA) осуществила взрыв самодельного взрывного устройства и атаку смертника на колонну в воскресенье утром. В результате погибли три солдата и два гражданина», — сообщили телеканалу источники в службе безопасности.
Отмечается, что солдаты немедленно открыли ответный огонь и ликвидировали трех боевиков, не считая террориста-смертника.
11 марта террористы захватили поезд в провинции Белуджистан. Как сообщала британская газета Daily Mail, боевики взяли в заложники пассажиров, а также ранили машиниста. По последним данным агентства Reuters, напавшие убили не менее 50 заложников. Позже стало известно, что пассажиров поездка освободили. В ходе операции погибли 28 солдат.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 марта сообщила, что Россия потрясена террористической атакой на пассажирский поезд в Пакистане. По ее словам, действия боевиков «не могут быть оправданы».