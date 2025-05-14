Путин рассмешил премьер-министра Малайзии вопросом про три трона в Кремле
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима 14 мая загадал ему загадку о том, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале Кремля.
«Сейчас только вот в Андреевском зале я рассказывал премьер-министру о том, что такое Андреевский зал, там стоит три трона. И я спросил господина премьер-министра: «Господин премьер-министр, вот три трона стоит. Один для царя, второй для его жены — для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?» Господин премьер-министр практически не задумываясь ответил: «Для второй жены», — рассказал Путин, чем рассмешил сидящего рядом малайзийского коллегу.
Российский лидер заметил, что Ибрагим дал ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры. На самом деле, по словам главы государства, третий трон предназначался для матери правителя.
«Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают. Но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон», — уточнил Путин.
Ранее в этот день по окончании переговоров Путин отметил, что отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, и для этого имеются все предпосылки. Президент отметил, что в ходе переговоров с Ибрагимом обсуждался спектр актуальных двусторонних вопросов, а также международная повестка дня.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические проекты. Он уточнил, что Москва видит хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Куала-Лумпуром, имея в виду энергетику, а также промышленность.